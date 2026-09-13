追悼 張本勲さん（86）“御意見番”として喝！あっぱれ！贈り続け 日本プロ野球への大きな愛 “チームメイト”が語る思い出【サンデーモーニング】
日本のプロ野球史上初となる通算3000安打を達成するなど、数々の記録を打ち立てた張本勲さん。その偉大な功績を振り返ります。
【写真で見る】張本勲さん 死去 元チームメイト王貞治さんが追悼
王貞治さんが追悼 “御意見番”張本勲さん 死去
番組の“御意見番”として「喝」と「あっぱれ」を贈り続けた張本勲さんが、9日に東京都内の病院で亡くなったことがわかりました。86歳でした。
最後の「喝」は8月、メジャーのこんなプレーに対して...
張本勲さん（86）
「喝！野球が下手ですね。やっぱり野球は日本人選手のほうが上手いんですよ」（2026年8月2日放送・最後の出演）
厳しい言葉の根っこにあったのは、日本プロ野球への大きな愛でした。
同い年で、巨人時代にチームメイトだった王貞治さんは、こう追悼しています。
王貞治さん（86）
「意地や負けん気というものは常に強く感じた。お互いにライバル視して、頑張ろうというのがあった。3000本超えは燦然と輝いている。胸を張って天国へ行って欲しい」