「なんと岸田（元）総理も出されたんですね。総理大臣をやったあと、何をやりたいと言うのかな」

9月10日、木原稔官房長官（57）は、都内でおこなわれた「内外情勢調査会」の講演でこう語った。言及したのは、自民党が鈴木俊一幹事長の名前で実施した、当選2回以上の衆院議員に対する内閣改造・党役員人事に関する役職希望アンケートだ。岸田文雄元首相（69）も回答を提出したことに触れ、聴衆の笑いを誘うようにこう語った。

ところが、講演翌日の9月11日、新聞各紙が「木原官房長官が岸田氏に謝罪」と報じることになってしまった。

「裏金問題で麻生派以外の派閥が解散し、派閥のトップが首相に議員を “推薦” することがなくなり、当選回数の少ない議員は高市首相にアピールする機会が少ないんです。そのため、今回のアンケートを実施することになりました。

木原氏は、若手議員からの回答率がいいことに気をよくして軽口が出たのかもしれませんが、とんだ勇み足だったようです。朝日新聞はWEB版で《党関係者によると、岸田氏側は、党の催促を受けて白紙で提出していたという。「木原氏はそもそも、なんでアンケートに言及し、岸田氏の名前を出したのかわからない」と話している》と伝えています。

一部からは、岸田さんが激怒しているという情報も聞こえてきます」（政治担当記者）

また、木原氏は同日の講演で、2021年の総裁選の際のエピソードにも触れている。故・安倍晋三元首相から「高市さんを応援してよ」と要請されたことで、高市陣営の事務局長に就任したものの、当時は敗退。すると高市候補から「次も出るわよ」「一緒に官邸に行こう」と言われたことを明かしている。

「『木原さんは口が軽いな』という印象が拭えませんが、過去にも何度か脇の甘さから問題を起こしています。

2015年には、自民党所属若手議員の勉強会で、報道機関に圧力をかけるような発言が相次いだことから、勉強会の代表を務めていた木原氏が1年間の役職停止処分（最終的には3カ月）を受けています。

また、防衛相だった2023年10月、衆院長崎4区補欠選挙の応援演説で、『（自民党候補を）しっかり応援していただくことが、自衛隊ならびにその家族のご苦労に報いることになる』と発言。『自衛隊の政治利用ではないか』と批判され、発言を撤回しています。

官房長官のもとには、国内外のありとあらゆる情報があがってきますが、脇が甘いと『うっかり』が心配されます。

2012年の第2次安倍政権で官房長官に就任し、およそ7年8カ月にわたり政権を支えてきた前衆院議員の菅義偉氏は、官房長官としての信条のひとつが『口が堅い』だとしていましたから」（政治ジャーナリスト）

Xにも《こんなの官房長官でいいの？》《政府のスポークスマンが軽々に発言をすること自体、危うい》など資質を危惧する投稿が目立った。

「おりしも木原氏は『高市首相は入閣適齢期や女性枠などはあまり考慮せず、実力主義で決める』と語っていましたが、党内では、口の軽さや脇の甘さに呆れ、『本人の実力はどうなの？』という声が聞こえてきます」（自民党関係者）

よもや「官房長官交代」はないと思うが……。