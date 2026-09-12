ゲームクリエイター・小島秀夫氏が率いる「コジマプロダクション」の新作ゲーム「PHYSINT」が、PlayStationからXboxへと移行したことが発表された。2024年に発表されていた同アクション・エスピオナージ・ゲームは、小島氏の代表作「メタルギアソリッド」のスタイルを引き継いだ作品として期待されていたが、今年の6月中旬にPlayStation側からキャンセルの通達を受けたという。



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小島氏はSNSで「僕にとっても、コジプロにとっても、『PHYSINT』は、大切なプロジェクトであり、なんとしても継続するため、”新しいパートナー”を、この3ヶ月間ずっと模索してきました。多方面の人たちに意見を聞きながら、交渉を進めてきた中で、”未来のビジョン”を互いに共有できる相手として、XBOXと再びタッグを組むことになりました」と報告、「次世代の“諜報アクション”である『PHYSINT』は、制作を継続していますので、心配しないでください」と続けている。



一方で、ブランドの再構築に力を入れているXboxにとって、話題作との今回の提携は大きなチャンス、アシャ・シャーマCEOは、「小島さんが『PHYSINT』でコジマプロダクションと共に取り組む相手として Xbox を選んでくれたことを、光栄に思います」とコメントしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）