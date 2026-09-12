医師が解説する、医者の年収ヒエラルキーと「住む世界が変わる」境界線

「危ない気がする」現役医師が危惧するAI診察の現実。ChatGPT頼みの若手医師に苦言

大病院から追い出されるのは患者のためだった！血液内科の「逆紹介」がもたらす本当のメリット