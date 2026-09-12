【速報】高須クリニックがNetflix新ドラマ「ダウンタイム」を監修！「整形する人は減る」と語る理由
高須クリニックの高須幹弥が「Netflixの整形ドラマ「ダウンタイム」の監修をさせていただきました」と題した動画を公開。9月17日に配信予定のNetflix新ドラマ『ダウンタイム』の監修を務めたことを報告し、同作が描く美容整形業界のリアルな「闇」について語った。
『ダウンタイム』は、美容整形業界の光と闇を描き出すドラマ。命を救う信条から大学病院を去った天才形成外科医・沼田（松岡）を、カリスマ美容外科医・当山りんがスカウトするところから物語が展開する。共演には間宮祥太朗や田中みな実らが名を連ねている。
高須氏は同作について「これを見ると美容整形する人は減ると思う」「整形するのが怖くなると思う」と発言。醜形恐怖症や整形依存症、他の医師が手術を行うシャドードクター（ゴーストオペレーター）、悪徳ぼったくりクリニック、術後にメンタルを病むダウンタイムうつ、子供に整形を受けさせるキッズ整形問題など、業界の暗部が赤裸々に描かれているためだという。高須氏は、良い面ばかりを強調して整形を推奨するインフルエンサーやネット番組とは異なり、医療行為である以上必ずリスクが伴うという「現実」を見せている点を高く評価した。
さらに、日本の美容医療業界が過当競争に陥っている現状に言及。韓国のように政府主導で美容整形を推奨する国策とは異なり、日本では研修医を終えてすぐに美容外科へ入り、技術不足のまま高収入を得ようとする医師が増加していると問題視した。また、経験の浅い医師が簡単にクリニックを開業できるシステムや、安価な広告で患者を集めて高額な契約を結ばせる悪徳業者の存在にも触れ、「美容整形は縮小してもいい」「現実を見てリスクとメリットを天秤にかけて判断してほしい」と強い危機感をあらわにした。
高須氏は、整形による不幸を防ぐために「現実を見てもらうことが自分の使命」であり、それが国益にもつながると力説した。ドラマを通じて美容医療のリアルな実態を知ることは、視聴者が正しい判断を下すための一助となるだろう。
『ダウンタイム』は、美容整形業界の光と闇を描き出すドラマ。命を救う信条から大学病院を去った天才形成外科医・沼田（松岡）を、カリスマ美容外科医・当山りんがスカウトするところから物語が展開する。共演には間宮祥太朗や田中みな実らが名を連ねている。
高須氏は同作について「これを見ると美容整形する人は減ると思う」「整形するのが怖くなると思う」と発言。醜形恐怖症や整形依存症、他の医師が手術を行うシャドードクター（ゴーストオペレーター）、悪徳ぼったくりクリニック、術後にメンタルを病むダウンタイムうつ、子供に整形を受けさせるキッズ整形問題など、業界の暗部が赤裸々に描かれているためだという。高須氏は、良い面ばかりを強調して整形を推奨するインフルエンサーやネット番組とは異なり、医療行為である以上必ずリスクが伴うという「現実」を見せている点を高く評価した。
さらに、日本の美容医療業界が過当競争に陥っている現状に言及。韓国のように政府主導で美容整形を推奨する国策とは異なり、日本では研修医を終えてすぐに美容外科へ入り、技術不足のまま高収入を得ようとする医師が増加していると問題視した。また、経験の浅い医師が簡単にクリニックを開業できるシステムや、安価な広告で患者を集めて高額な契約を結ばせる悪徳業者の存在にも触れ、「美容整形は縮小してもいい」「現実を見てリスクとメリットを天秤にかけて判断してほしい」と強い危機感をあらわにした。
高須氏は、整形による不幸を防ぐために「現実を見てもらうことが自分の使命」であり、それが国益にもつながると力説した。ドラマを通じて美容医療のリアルな実態を知ることは、視聴者が正しい判断を下すための一助となるだろう。
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