「10%割引で済む問題ではない」くら寿司ちいかわ転売騒動に怒り、客へのしわ寄せはおかしい

「本当に腕を折る」高須幹弥が朝倉未来vs青木真也の対戦予想で語る寝技の恐ろしさと現実

「恐れる数字ではない」高須幹弥が長期金利3％超えに言及！日銀の無理な利上げはおかしい