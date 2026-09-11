松下洸平、横浜流星主演『LOST10』で社長役！ 市川実日子は『DCU』以来の横浜との共演
横浜流星が主演を務める10月スタートのドラマ『LOST10（ロストテン）』（TBS系／毎週金曜22時）より、松下洸平と市川実日子の出演が発表された。松下は北海道にある会社の代表取締役社長役、市川は東京にある保険会社社員役を演じる。
【写真】松下洸平＆市川実日子も加わった『LOST10』キャスト集合ショット
本作は、北海道の壮大な大地を舞台に、登山ツアー中に起きた遭難事故「支樺岳（しからだけ）事件」をきっかけに物語が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンタテインメント。
10人のキャラクターを軸にした謎が次々に展開していく本作。このたび、9人目と10人目の新キャストとして、松下洸平と市川実日子の出演が発表された。
松下は、数々の話題作で繊細かつ力強い演技を見せる実力派だ。本作の制作陣が手掛けた『最愛』では、主人公を深く想う情熱的な演技で多くの視聴者を魅了し、ドラマファンに強烈な印象を残した。本作では、北海道の会社の代表取締役社長を演じる。爽やかさの中に、強い思いと大人の知性を併せ持つ登里というキャラクターを、松下がどのように表現するのか注目したい。
松下は「人はそれぞれ、守りたいものを抱えて生きているんだと、改めて感じました。大切に思う気持ちや、その守り方も人それぞれだからこそ、ぶつかったり、すれ違ったり、時には認め合い、助け合ったりと、たくさんのドラマが生まれるのだと思います。この作品を通して『自分にとって大切なものは何か』『それをどう守っていくのか』を考えていただけたら嬉しいです」と期待を寄せた。
市川は、塚原監督・新井プロデューサーが手掛けた『アンナチュラル』や映画『ラストマイル』をはじめ、数々の話題作で唯一無二の存在感を放ち、独自のたたずまいと豊かな表現力で作品のリアリティを底上げする名俳優だ。横浜とは日曜劇場『DCU』以来の共演となる。軽妙なテンポ感と人間味あふれる演技で作品に深い彩りを与える市川が、本作でどのようなキャラクターを演じ、どのような化学反応を起こすのか、期待が高まる。
市川は「役の背景もあり、撮影現場で私が悩んでいる時、ふと気がつくと塚原（監督）さんが『これって、なんででしょうね…』と、横にいてくださいます。久しぶりにお会いした流星くんは、変わらずに優しく、まっすぐに活き活きと悩んでいらっしゃるように感じて、その姿を頼もしく思います」と撮影を振り返った。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月より毎週金曜22時放送。
※松下洸平、市川実日子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■登里役／松下洸平
人はそれぞれ、守りたいものを抱えて生きているんだと、改めて感じました。大切に思う気持ちや、その守り方も人それぞれだからこそ、ぶつかったり、すれ違ったり、時には認め合い、助け合ったりと、たくさんのドラマが生まれるのだと思います。この作品を通して「自分にとって大切なものは何か」「それをどう守っていくのか」を考えていただけたら嬉しいです。
北海道の美しい映像と、最後まで先の読めないハラハラドキドキの展開も見どころです。皆さんの期待をいい意味で裏切る作品になっていますので、ぜひ楽しみにご覧ください。
■あかね役／市川実日子
繊細に積み重ねられていく脚本は、読んでいる時点で次の回がとても気になる作品でした。
役の背景もあり、撮影現場で私が悩んでいる時、ふと気がつくと塚原さんが「これって、なんででしょうね…」と、横にいてくださいます。
久しぶりにお会いした流星くんは、変わらずに優しく、まっすぐに活き活きと悩んでいらっしゃるように感じて、その姿を頼もしく思います。
個人的には、『最愛』チームが『LOST10』でどんな選曲をされるのか、とーーっても楽しみやよ。秋を楽しみにしていただけたら、うれしいです。
【写真】松下洸平＆市川実日子も加わった『LOST10』キャスト集合ショット
本作は、北海道の壮大な大地を舞台に、登山ツアー中に起きた遭難事故「支樺岳（しからだけ）事件」をきっかけに物語が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンタテインメント。
松下は、数々の話題作で繊細かつ力強い演技を見せる実力派だ。本作の制作陣が手掛けた『最愛』では、主人公を深く想う情熱的な演技で多くの視聴者を魅了し、ドラマファンに強烈な印象を残した。本作では、北海道の会社の代表取締役社長を演じる。爽やかさの中に、強い思いと大人の知性を併せ持つ登里というキャラクターを、松下がどのように表現するのか注目したい。
松下は「人はそれぞれ、守りたいものを抱えて生きているんだと、改めて感じました。大切に思う気持ちや、その守り方も人それぞれだからこそ、ぶつかったり、すれ違ったり、時には認め合い、助け合ったりと、たくさんのドラマが生まれるのだと思います。この作品を通して『自分にとって大切なものは何か』『それをどう守っていくのか』を考えていただけたら嬉しいです」と期待を寄せた。
市川は、塚原監督・新井プロデューサーが手掛けた『アンナチュラル』や映画『ラストマイル』をはじめ、数々の話題作で唯一無二の存在感を放ち、独自のたたずまいと豊かな表現力で作品のリアリティを底上げする名俳優だ。横浜とは日曜劇場『DCU』以来の共演となる。軽妙なテンポ感と人間味あふれる演技で作品に深い彩りを与える市川が、本作でどのようなキャラクターを演じ、どのような化学反応を起こすのか、期待が高まる。
市川は「役の背景もあり、撮影現場で私が悩んでいる時、ふと気がつくと塚原（監督）さんが『これって、なんででしょうね…』と、横にいてくださいます。久しぶりにお会いした流星くんは、変わらずに優しく、まっすぐに活き活きと悩んでいらっしゃるように感じて、その姿を頼もしく思います」と撮影を振り返った。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月より毎週金曜22時放送。
※松下洸平、市川実日子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■登里役／松下洸平
人はそれぞれ、守りたいものを抱えて生きているんだと、改めて感じました。大切に思う気持ちや、その守り方も人それぞれだからこそ、ぶつかったり、すれ違ったり、時には認め合い、助け合ったりと、たくさんのドラマが生まれるのだと思います。この作品を通して「自分にとって大切なものは何か」「それをどう守っていくのか」を考えていただけたら嬉しいです。
北海道の美しい映像と、最後まで先の読めないハラハラドキドキの展開も見どころです。皆さんの期待をいい意味で裏切る作品になっていますので、ぜひ楽しみにご覧ください。
■あかね役／市川実日子
繊細に積み重ねられていく脚本は、読んでいる時点で次の回がとても気になる作品でした。
役の背景もあり、撮影現場で私が悩んでいる時、ふと気がつくと塚原さんが「これって、なんででしょうね…」と、横にいてくださいます。
久しぶりにお会いした流星くんは、変わらずに優しく、まっすぐに活き活きと悩んでいらっしゃるように感じて、その姿を頼もしく思います。
個人的には、『最愛』チームが『LOST10』でどんな選曲をされるのか、とーーっても楽しみやよ。秋を楽しみにしていただけたら、うれしいです。