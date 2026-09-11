駅近の通りに骨組みむき出し崩壊寸前の“空き家”　「ちょっとずつ崩れて」すぐ横は学校で通学路変更も　区は「手続きがたくさんで苦慮」　大阪市生野区

大阪市の住宅街に突然、異様な光景がみられました。

それは歩道に面した建物の壁が崩れ、骨組みがむき出しになっている空き家で、住民が不安を訴え続けています。

近隣学校の職員：

怖いですね。ついここ通るときは見上げてしまう。無意識なんですけど、落ちてこないかなとか。いつもなんとなく不安がある。

屋根が抜け落ちていて隙間からは空がみえる空き家の室内を見ると、椅子やテーブル、ソファなど、かつて人が住んでいたとみられる痕跡がそのまま残り、歩道には空き家から落下したとみられるがれきが積まれていました。

危険な空き家は大阪市生野区の幹線道路沿いに立っていました。

空き家の前は通学路で、駅も近く人通りも多い場所。

学生が問題の空き家の前を通って学校のほうへ向かっている様子もみられました。

歩道には、「頭上注意」や「危険」と書かれた貼り紙が無数に貼られていました。

この空き家に近隣住民は「だんだんちょっとずつ崩れてるように見えるので怖い」と不安を漏らしていました。

16年前の画像を見ると、建物に「たばこ」と書かれた赤いひさしがあり、自動販売機が並んでいて店舗だったことが分かります。

その後、建物は空き家となり放置状態になったとみられ、4年前の画像では、3階の窓から伸びた亀裂が延々と壁の下まで続き、そして2年前になると赤いひさしが破れシャッターには落書きが書かれている様子でした。

天井も崩落し始めていて、1階には「頭上注意」の貼り紙が貼られています。

そして、2025年から2026年にかけて相次いで壁が崩落し消防が駆け付けるなど、危険な状態になったといいます。

11日朝は雨が降った大阪市。

屋根が抜けた天井から降り注いだ雨が木の柱に染み込んでいました。

近隣住民は「雨とか水分吸っていつ全壊してしまうかずっと不安」「これなんで処理しないのか逆にね。ほんまけがしてからじゃ遅いもんね。これ多分崩れるときは突然ガーンと崩れてくるから」と話します。

この空き家の周囲には、小学校から高校まで10カ所以上の学校が林立しています。

中でも、空き家に最も近いプール学院の安福朗理事長は「通学路を変更して正門から通わずに西門から登下校せよというふうに」と話し、800人以上の生徒を守るため通学路を変更し、一時、正門からの登下校を禁止するなどの対策をとっていました。

プール学院 安福朗理事長：

本当に今はもう生野区さんに一日も早く動いていただけるように願っている状態。

不安が広がる危険な空き家について生野区は、「手続きがたくさんあるので苦慮しているのが、区役所としてできることはやっていく」としています。