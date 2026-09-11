YouTubeチャンネル【楽しい授業動画】あきとんとんが「クイヤとは？」を公開した。動画では、数字の9が嫌いな動物として一部ネット上で話題となっている「クイヤ」という謎の生き物について、その元ネタや意外な真実を紐解いている。

あきとんとんはまず、クイヤの起源について、2011年に放送されたテレビ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!」での一幕を紹介。「数字の9が嫌いな動物ってなぁに？」というクイズに対し、松本人志が「9嫌（クイヤ）」と回答したことが発端であると解説した。当時は「尻尾もあるらしい」と語られたものの、もちろんそのような動物は存在しない。

しかし最近になり、有名人のライブ配信などで「クイヤって知ってますか？」と質問するネットユーザーが急増。有名人が「穴掘ったりするやつやっけ？」「鳥かなんか？」と知ったかぶりをして答える様子から、存在しない大学「国際信州学院大学」を実在するように扱うネット特有のノリで、クイヤもネタとして扱われるようになったという。

さらに動画の終盤では、詳しく調べるとヌートリアを「Quiya（クイヤ）」と呼ぶ地域が存在するという意外な事実にも言及。あきとんとんは「そういう意味ではヌートリアは尻尾もあるから正解なんかも」と語り、単なる架空の動物にとどまらない知識を提示して、視聴者の知的好奇心を満たす形で動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:00

数字の9が嫌いな動物？謎の生き物「クイヤ」とは
00:11

元ネタは2011年の「ガキの使いやあらへんで!!」での珍回答
00:30

有名人のライブ配信で多発する「クイヤ」についての質問
00:48

架空の存在を実在するように扱うネット特有のノリ
00:59

実は実在した？ヌートリアを「クイヤ」と呼ぶ地域

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【楽しい授業動画】あきとんとん

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