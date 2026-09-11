「なにこの癒し写真」赤ちゃんコアラ“初めて”の体重測定姿が「かわいすぎ」と話題 横浜市立金沢動物園が公開
横浜市立金沢動物園の公式X（@kanazawazoo317）が11日に投稿した、コアラの赤ちゃんの体重測定の様子が「かわいすぎる」「癒やされる」と SNS上で話題を呼んでいる。
【写真】「なにこの癒し写真」赤ちゃんコアラ“初めて”の体重測定姿
同園は「体重測定はじめました」と一言添え、公式ブログへのリンクとともに1枚の写真を公開。ぬいぐるみを抱きながら、測定機に置かれたボウルの中にすっぽりと収まり、カメラをじっと見つめる赤ちゃんコアラの姿が収められている。
この愛くるしい姿に対し、SNS上では「なにこの癒し写真」「かわいすぎて泣けてくる」「つぶらな瞳すぎる」「健やかに大きくなってね」など多くの反響が寄せられた。
同園のブログによると、赤ちゃんコアラは「キクタロー」という愛称で親しまれており、体重測定も順調に行われているという。すくすく成長する姿を見守るファンからは、今後の成長報告を楽しみにする声も相次いでいる。
【写真】「なにこの癒し写真」赤ちゃんコアラ“初めて”の体重測定姿
同園は「体重測定はじめました」と一言添え、公式ブログへのリンクとともに1枚の写真を公開。ぬいぐるみを抱きながら、測定機に置かれたボウルの中にすっぽりと収まり、カメラをじっと見つめる赤ちゃんコアラの姿が収められている。
この愛くるしい姿に対し、SNS上では「なにこの癒し写真」「かわいすぎて泣けてくる」「つぶらな瞳すぎる」「健やかに大きくなってね」など多くの反響が寄せられた。
同園のブログによると、赤ちゃんコアラは「キクタロー」という愛称で親しまれており、体重測定も順調に行われているという。すくすく成長する姿を見守るファンからは、今後の成長報告を楽しみにする声も相次いでいる。