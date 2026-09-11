イギリス国内の反発で白紙!? 『ジェントルメン』にメーガン妃は出演するのか、キャストがコメント
先日、イギリスに帰国したことでも話題となったメーガン妃に、Netflixの人気シリーズ『ジェントルメン』シーズン3に出演する噂が浮上。これを受け、同作に出演するカヤ・スコデラーリオがコメントした。
【写真】メーガン妃、クラシカルなドレス姿を披露
ガイ・リッチー監督が手掛ける『ジェントルメン』は、父の急逝を受けて相続した屋敷の敷地内に、ギャングが管理する大麻の生産拠点を発見した若き貴族エディの物語。今年8月、メーガン妃がシーズン3に出演交渉中だと報じられ大きな注目を集めたが、その後「英国での反発があまりにも激しい」ために白紙になったとも伝えられている。
エディのバディであるスージー・グラス役のカヤは、9日に出演した米情報番組『トゥデイ』で妃の出演について聞かれ、「もし私にその権限があったら、自分の友だちを全員出演させたいけれど、残念ながらその権限がない」とコメント。
噂が本当かは分からないとしたうえで、「この番組の素晴らしいところは、素晴らしいゲスト俳優が登場し、個性豊かなキャラクターに彼らならではの魔法をかけて、印象に残るシーンを作り上げてくれることだと思います。私がこのドラマで一番好きなところでもある。シーズン2にも素敵なゲスト俳優が出演しているので、多ければ多いほど良いと思います。皆さんもぜひ挑戦してみてください」と語った。
先月末、英王室離脱を機に移住した米カリフォルニアから、家族でイギリスに戻ったメーガン妃。妃はリーガルドラマ『SUITS／スーツ』で、パラリーガルから苦学の末に弁護士に転身するレイチェルを演じ、ブレイクしたことで知られる。2017年11月にヘンリー王子と婚約を発表したのち、シーズン7を最後に同ドラマを降板。以来俳優業から離れていたが、昨年、Amazon MGM Studiosの映画『Close Personal Friends（原題）』にカメオ出演し、イギリスでも俳優の仕事をするのではないかと囁かれている。
【写真】メーガン妃、クラシカルなドレス姿を披露
ガイ・リッチー監督が手掛ける『ジェントルメン』は、父の急逝を受けて相続した屋敷の敷地内に、ギャングが管理する大麻の生産拠点を発見した若き貴族エディの物語。今年8月、メーガン妃がシーズン3に出演交渉中だと報じられ大きな注目を集めたが、その後「英国での反発があまりにも激しい」ために白紙になったとも伝えられている。
噂が本当かは分からないとしたうえで、「この番組の素晴らしいところは、素晴らしいゲスト俳優が登場し、個性豊かなキャラクターに彼らならではの魔法をかけて、印象に残るシーンを作り上げてくれることだと思います。私がこのドラマで一番好きなところでもある。シーズン2にも素敵なゲスト俳優が出演しているので、多ければ多いほど良いと思います。皆さんもぜひ挑戦してみてください」と語った。
先月末、英王室離脱を機に移住した米カリフォルニアから、家族でイギリスに戻ったメーガン妃。妃はリーガルドラマ『SUITS／スーツ』で、パラリーガルから苦学の末に弁護士に転身するレイチェルを演じ、ブレイクしたことで知られる。2017年11月にヘンリー王子と婚約を発表したのち、シーズン7を最後に同ドラマを降板。以来俳優業から離れていたが、昨年、Amazon MGM Studiosの映画『Close Personal Friends（原題）』にカメオ出演し、イギリスでも俳優の仕事をするのではないかと囁かれている。