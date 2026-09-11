心に空いた穴を閉じる「応急処置」と「本格的な修理」

特徴3「人と比べて生きている」自尊心とプライドの違い

特徴2「後悔を抱えている」人が陥る他人の価値観への依存

心にポッカリ穴が空いている人の4つの特徴

「心にポッカリ穴が空いている」とはどういう状態か

「やってはいけない7つのこと」うつ病や適応障害の休職中に陥りがちな罠とは？意外と知らないNG行動

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