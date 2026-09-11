意外と知らない「心にポッカリ穴が空く」本当の理由。満たされない人が陥る4つの特徴と自尊心の育て方
精神科医、臨床心理士、公認心理師が運営するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「【息苦しくて胸が痛い】満たされないのは何」と題した動画を公開した。動画では、自分でも説明しにくい虚しさや満たされない感覚である「心にポッカリ穴が空いている」状態の正体と、その原因となる4つの特徴、そして解決策について解説している。
動画冒頭では、心の真ん中には自分を大切にする気持ちである「自尊心」があると説明。心に穴が空いている状態とは、この自尊心に問題が起きており、「私なんかどうでもいい」と自分を肯定できなくなっている状態だと定義した。
続いて、心にポッカリ穴が空いている人の特徴として、「大切な存在を失った」「後悔を抱えている」「人と比べて生きている」「うつ病の可能性」の4つを挙げた。特に「後悔を抱えている」ケースでは、「あの時こうしておけばよかった」と自分を責め続ける原因について、「その時の判断を自分の気持ちでしっかり決めていなかった」ことを指摘している。
また、「人と比べて生きている」ケースについては、他人の価値観を優先して生きることで得られるのは自尊心ではなく、「誇り」や「プライド」であると言及。何かに失敗した際、プライドは簡単に崩れ去ってしまうため、心に穴が空きやすくなると解説した。
心に空いた穴を塞ぐ方法として、趣味などで意識をそらす「応急処置」のほかに、自尊心を高める「本格的な修理」が必要だと語る。親や社会の価値観に縛られず、「自分の判断で物事を決めてこなかったことが大きな原因」だとし、何事も「自分はこう思う」と自分で決める習慣の積み重ねが、自尊心を育てる第一歩であると結論付けた。
動画冒頭では、心の真ん中には自分を大切にする気持ちである「自尊心」があると説明。心に穴が空いている状態とは、この自尊心に問題が起きており、「私なんかどうでもいい」と自分を肯定できなくなっている状態だと定義した。
続いて、心にポッカリ穴が空いている人の特徴として、「大切な存在を失った」「後悔を抱えている」「人と比べて生きている」「うつ病の可能性」の4つを挙げた。特に「後悔を抱えている」ケースでは、「あの時こうしておけばよかった」と自分を責め続ける原因について、「その時の判断を自分の気持ちでしっかり決めていなかった」ことを指摘している。
また、「人と比べて生きている」ケースについては、他人の価値観を優先して生きることで得られるのは自尊心ではなく、「誇り」や「プライド」であると言及。何かに失敗した際、プライドは簡単に崩れ去ってしまうため、心に穴が空きやすくなると解説した。
心に空いた穴を塞ぐ方法として、趣味などで意識をそらす「応急処置」のほかに、自尊心を高める「本格的な修理」が必要だと語る。親や社会の価値観に縛られず、「自分の判断で物事を決めてこなかったことが大きな原因」だとし、何事も「自分はこう思う」と自分で決める習慣の積み重ねが、自尊心を育てる第一歩であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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