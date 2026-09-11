【週末の天気】東京は17日連続雨か　関東では10月並の涼しさに　秋の長雨が本格化

秋雨前線が日本付近に停滞しています。

東京では11日（金）の時点で16日連続の雨を観測するなど、全国的にすっきりしない天気が続いており、その空模様はまるで梅雨のようです。

今週末も前線の影響が続き、雨の降るところがありそうです。

関東や東海は雲多め 北日本と九州は晴れるところも

12日（土）は関東や東海を中心に雨が降りそうです。

東京は雨が降れば、17日連続の雨となります。

北日本や九州では晴れるところがあるものの、太平洋側を中心ににわか雨の可能性があります。

13日（日）は前線がやや北上するため、日本海側でも雨の降る時間があるでしょう。

一方、関東は土曜日より日曜日の方が、晴れ間が期待できそうです。

ただ、今回は警報級の大雨というより、雨や曇りが続くぐずついた天気となりそうです。

洗濯物はしばらく部屋干しの日が続くかもしれません。

気温大幅ダウン 関東では10月並みの涼しさも

前線は異なる性質を持つ空気の境目にできます。

前線の北側には秋の空気、南側には夏の空気が広がっていて、前線の位置によって気温は大きく変わります。

今週末はこの前線の位置が気温を大幅に左右しそうです。

12日（土）は前線が本州の南に停滞するため、全国的に気温はやや低めとなりそうです。

西日本では大阪や広島で32度、福岡で30度と真夏日となるところもありますが、厳しい暑さにはならない見込みです。

関東では東京で23度など、25度以下のところが多く、場所によって10月並みの涼しさとなる見込みです。

さらに13日（日）は前線が本州付近まで北上するため、西日本と東日本で気温差が大きくなりそうです。

西日本では高松や鹿児島で32度と真夏日となるところが多い一方、東日本では宇都宮で28度、東京で27度と空気が涼しく感じるかもしれません。

忘れかけていた「秋の長雨」

秋雨前線は、秋の空気と夏の空気がせめぎ合う場所に発生します。

去年は9月になっても厳しい残暑の日が続きましたが、これは夏の空気の勢いが強く、前線を北へ押し上げていたためです。

一方、今年は夏の空気の勢いが例年ほど強くありません。そのため前線が本州付近に停滞しやすく、雨の日が長続きしています。

振り返ると、今年の梅雨も各地で雨の日が多くなりました。そして秋になった今も、前線が日本付近を行ったり来たりしています。

東京では11日（金）の時点で16日連続の雨を観測しています。まるで梅雨を思わせるようです。

今年は「秋の長雨」が早い時期からはっきりと現れている年と言えそうです。

秋の空気と夏の空気の綱引きは、まだしばらく続きそうです。気温のアップダウンも大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

【執筆：フジテレビ気象センター・気象予報士 岡部茉莉】