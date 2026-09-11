ミセス大森元貴、岡田准一の呼びかけに返答「殺陣を教えてください岡田先輩」 2人のやり取りにSNS反響「楽しいやり取り」「最高すぎるーー」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）に出演する。きょう11日に発表され、同作に出演する俳優の岡田准一とのXでのやり取りが注目を集めた。
【写真】岡田准一が呼びかけ「大森さん教えて～！！」
同作で大森は、「第1回日本レコード大賞」受賞曲「黒い花びら」を歌った昭和のスター、水原弘を演じる。
出演が解禁になり、岡田が自身のXで「現代の天才の参加です！歌が心に届き胸にしみる、そんなシーンがたくさんな映画になってます！」と紹介。「ちょうど昨日お会いして連絡先を聞いてくれたので、歌い方とか教えてもらおうかと、笑」「大森さん教えて～！！」と呼びかけた。
この投稿に大森は「お邪魔します！！！！！！！！！」「殺陣を教えてください岡田先輩」と返答した。
2人のやり取りに「歌と殺陣…楽しいやりとり」「やっぱりそうなるよね笑 岡田先輩ガチだから笑」「このお2人のやり取り最高すぎるーー」「もっくんの殺陣ぜひとも！！！」など、歓喜のコメントが多数寄せられた。
同映画は、1963年に米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した「上を向いて歩こう」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映画化。作曲家の中村八大、作詞家の永六輔、歌手の坂本九による「689（ろくはちきゅう）トリオ」の青春、友情、挑戦を描く。監督は『ラーゲリより愛を込めて』『少年と犬』などの瀬々敬久。
天才ジャズピアニストと称され、後に「明日があるさ」「こんにちは赤ちゃん」など数々の名曲を生み出した中村八大を岡田、相棒となる永六輔を松坂桃李、坂本九を仲野太賀が演じる。
ほかに、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳、上白石萌音、吉岡里帆、前野朋哉、こがけん、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、幾田りららが出演。今回の大森の発表をもって、全キャストが出そろった。
大森が演じる水原は、中村と永が初めてコンビを組んで手がけた「黒い花びら」を歌い、1959年の第1回日本レコード大賞を受賞した歌手。大森自身もMrs. GREEN APPLEとして日本レコード大賞を3年連続で受賞しており、歴代の受賞者を演じることになった。
劇中では、水原の低音でダンディーな歌唱のニュアンスを取り入れながら、大森が「黒い花びら」を歌い上げる。大森と瀬々監督は、映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年）でMrs. GREEN APPLEが主題歌「Soranji」を担当して以来の縁があり、今回は友情出演となる。
大森は、水原について「声もダンディで、セクシーかつニヒルな素晴らしい歌手」と表現。当初は不安もあったというが、「自分の歌唱に通じる部分や当時のニュアンスを参考にし、歌そのものからヒントを得て本番に臨むことができました」と振り返った。
レコード大賞授賞式の撮影では、岡田がアドリブで手を差し伸べ、握手する場面もあったという。「フッと緊張が和らいで安心したのを覚えています」と明かし、瀬々監督から「いつものレコ大のように」と声をかけられたことにも触れ、「本当の授賞式と同じくらいの緊張感がありつつ、楽しんで撮影ができました」とコメントした。
瀬々監督は、初めてMrs. GREEN APPLEの楽曲を聴いた際、「そのメロディと歌声に今までにない青春感を感じた」と回想。今回の起用について「まさに時代を切り拓いていった新しい歌い手として、大森さんはピタリだと思いました」と説明する。
さらに、撮影現場での歌唱を「Mrs. GREEN APPLEとはまた違った、昭和歌謡の名残はありつつも今を感じる息吹が発せられて青春そのもの」と絶賛。「戦後から現代までを歌が駆け抜けていく瞬間。またしても時代が繋がったのです」と語っている。
最新予告は、中村がジャズの名曲「It Don't Mean a Thing」をピアノで軽快に演奏する場面から始まる。これまでに発表されたキャストが次々と登場し、最後には「上を向いて歩こう」が誕生する瞬間と、坂本九に扮した仲野の歌声を予感させる場面が映し出される。
【写真】岡田准一が呼びかけ「大森さん教えて～！！」
同作で大森は、「第1回日本レコード大賞」受賞曲「黒い花びら」を歌った昭和のスター、水原弘を演じる。
出演が解禁になり、岡田が自身のXで「現代の天才の参加です！歌が心に届き胸にしみる、そんなシーンがたくさんな映画になってます！」と紹介。「ちょうど昨日お会いして連絡先を聞いてくれたので、歌い方とか教えてもらおうかと、笑」「大森さん教えて～！！」と呼びかけた。
2人のやり取りに「歌と殺陣…楽しいやりとり」「やっぱりそうなるよね笑 岡田先輩ガチだから笑」「このお2人のやり取り最高すぎるーー」「もっくんの殺陣ぜひとも！！！」など、歓喜のコメントが多数寄せられた。
同映画は、1963年に米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した「上を向いて歩こう」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映画化。作曲家の中村八大、作詞家の永六輔、歌手の坂本九による「689（ろくはちきゅう）トリオ」の青春、友情、挑戦を描く。監督は『ラーゲリより愛を込めて』『少年と犬』などの瀬々敬久。
天才ジャズピアニストと称され、後に「明日があるさ」「こんにちは赤ちゃん」など数々の名曲を生み出した中村八大を岡田、相棒となる永六輔を松坂桃李、坂本九を仲野太賀が演じる。
ほかに、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳、上白石萌音、吉岡里帆、前野朋哉、こがけん、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、幾田りららが出演。今回の大森の発表をもって、全キャストが出そろった。
大森が演じる水原は、中村と永が初めてコンビを組んで手がけた「黒い花びら」を歌い、1959年の第1回日本レコード大賞を受賞した歌手。大森自身もMrs. GREEN APPLEとして日本レコード大賞を3年連続で受賞しており、歴代の受賞者を演じることになった。
劇中では、水原の低音でダンディーな歌唱のニュアンスを取り入れながら、大森が「黒い花びら」を歌い上げる。大森と瀬々監督は、映画『ラーゲリより愛を込めて』（2022年）でMrs. GREEN APPLEが主題歌「Soranji」を担当して以来の縁があり、今回は友情出演となる。
大森は、水原について「声もダンディで、セクシーかつニヒルな素晴らしい歌手」と表現。当初は不安もあったというが、「自分の歌唱に通じる部分や当時のニュアンスを参考にし、歌そのものからヒントを得て本番に臨むことができました」と振り返った。
レコード大賞授賞式の撮影では、岡田がアドリブで手を差し伸べ、握手する場面もあったという。「フッと緊張が和らいで安心したのを覚えています」と明かし、瀬々監督から「いつものレコ大のように」と声をかけられたことにも触れ、「本当の授賞式と同じくらいの緊張感がありつつ、楽しんで撮影ができました」とコメントした。
瀬々監督は、初めてMrs. GREEN APPLEの楽曲を聴いた際、「そのメロディと歌声に今までにない青春感を感じた」と回想。今回の起用について「まさに時代を切り拓いていった新しい歌い手として、大森さんはピタリだと思いました」と説明する。
さらに、撮影現場での歌唱を「Mrs. GREEN APPLEとはまた違った、昭和歌謡の名残はありつつも今を感じる息吹が発せられて青春そのもの」と絶賛。「戦後から現代までを歌が駆け抜けていく瞬間。またしても時代が繋がったのです」と語っている。
最新予告は、中村がジャズの名曲「It Don't Mean a Thing」をピアノで軽快に演奏する場面から始まる。これまでに発表されたキャストが次々と登場し、最後には「上を向いて歩こう」が誕生する瞬間と、坂本九に扮した仲野の歌声を予感させる場面が映し出される。