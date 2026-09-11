ドジャースの大谷翔平選手が負傷者リスト(IL)入りすることが発表されました。

大谷選手は左膝、右上腕二頭筋のケガの影響で、最短で15日間のIL入りが予定されており、今季中の登板は見込まれないことが明らかになりました。打者としては9月下旬、投手としては2027年頃に復帰すると見込まれています。

昨季キャリアハイの55本塁打を放ち、投手復帰も果たした大谷選手は今季開幕から二刀流を披露していました。

投手としては勝利数を増やし10試合を終えて防御率0台をキープする安定ぶりを見せ、6月は打率.333、8本のホームランと絶頂期を迎えます。

しかし、7月に入り左膝の炎症により先発を回避、打撃に専念することとなりました。6本のホームランを含む17打点を記録し、7月月間打率は.273。また、MLBオールスターゲームには、左膝の治療により欠場していました。

そこからも右腕の違和感なども重なり、8月後半は無安打の試合も多く月間打率.241に。9月に入ってからは、直近7戦で6度スタメンから外れることもありました。大谷選手は2023年9月以来のIL入りとなります。

▽大谷翔平の月別成績

【打者】

3月 5試合出場、打率.200、3安打、0本塁打、0打点

4月 24試合出場、打率.284、27安打、6本塁打、13打点

5月 25試合出場、打率.289、28安打、4本塁打、18打点

6月 24試合出場、打率.333、30安打、8本塁打、19打点

7月 22試合出場、打率.273、24安打、6本塁打、17打点

8月 27試合出場、打率.241、26安打、6本塁打、13打点

9月 3試合出場、打率.111、1安打、0本塁打、0打点

総合 打率.277、139安打、30本塁打、80打点

【投手】3月 1試合、1勝0敗、無失点、防御率0.004月 4試合、1勝1敗、4失点、防御率0.755月 4試合、3勝1敗、3失点、防御率1.086月 4試合、3勝0敗、11失点、防御率3.287月 1試合、0勝0敗、3失点、防御率4.50総合 8勝2敗、防御率1.79