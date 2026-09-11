YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が「【もう目の前...】阪神雨天中止のため中日全力応援するも巨人に敗れついに1.5ゲーム差...阪神優勝が危機的状況となり絶望する阪神ファン。ダルベックホームラン/ライデル通算250セーブ/」と題した動画を公開。阪神ファンであるトラヤマが、急遽雨天中止となった阪神戦に代わり、優勝を争う巨人と対戦する中日ドラゴンズを全力で応援するも、敗戦により首位巨人と1.5ゲーム差に開き絶望する姿を公開した。



阪神電車に乗った瞬間に試合中止の発表を見たというトラヤマ。「今日巨人が勝つと1.5差になり阪神の優勝が本当に危なくなる」と危機感を募らせ、急遽中日の応援を開始する。2回表、中日が福元悠真のタイムリーで先制すると、トラヤマは「燃えよドラゴンズ」を高らかに歌い上げ大歓喜。しかしその裏、すぐさま同点に追いつかれてしまう。



同点のまま迎えた3回裏、ダルベックに勝ち越し2ランを浴びると、トラヤマは「なんでカーブやねん！」と配球にダメ出しをしつつ絶叫。その後、中日が石伊の一振りで同点に追いつく粘りを見せるも、8回裏に泉口に痛恨の勝ち越し打を許し、「怒りより絶望が勝つ」と頭を抱えた。最終的に中日は3-5で敗れ、トラヤマは寝転がりながら呆然とする様子を見せた。



ついに首位巨人とのゲーム差が1.5となり、「まさか最後の東京ドームでの伝統の一戦がマジックへのカウントダウンではなく3度目の天王山になるとは…」と深く落胆。しかし動画の最後には気持ちを切り替え、「明後日の巨人戦絶対勝って勢いをもう1回つけよう」と力強く呼びかけた。優勝の行方に一喜一憂する、熱狂的な阪神ファンのリアルな姿が収められた動画となっている。



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