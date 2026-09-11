「ノーランとよく話している」ハンス・ジマー、『インターステラー』『インセプション』 は「今聴いてもすごく良い曲」

映画音楽界の巨匠ハンス・ジマーが、自身の代表作『インターステラー』（2014）や『インセプション』（2010）の楽曲を「今聴いてもすごく良い」と振り返った。その背景には、旧知のクリストファー・ノーラン監督との最近の交流もあるようだ。THE RIVERの単独インタビューで語った。

ジマーは2026年9月16日、横浜・ぴあアリーナMMで待望となる2度目の来日公演「Hans Zimmer Live - The Next Level」を開催する。THE RIVERでは公演を前にを実施。日本のファンが公演に向けて1曲だけ“予習”するなら何を勧めるかと尋ねると、ジマーはまず『インターステラー』を挙げた。

「今だったら……何でしょうね。最近クリス・ノーランとよく話しているからかもしれませんが、『インターステラー』は今聴いてもすごく良いと思います」。

自作を褒めるのは、ジマーにとって簡単なことではないらしい。「難しい質問なんですよ。自分の音楽については、いつだって『もっと良くできたはずだ』と思ってしまいますから。だから今でも書き続けているんでしょうね」と語りながら、それでも「『インターステラー』は好きですし、『インセプション』の『Time』も好きです」と続けた。「まあ、悪くない曲はいくつかあります（笑）。とにかく純粋に楽しくて、おバカなものがいいなら『パイレーツ・オブ・カリビアン』ですね」と笑う。

常に自作に改善の余地を見つけてしまうというジマーが、それでも『インターステラー』や『インセプション』を今なおお気に入りとして挙げるのは興味深い。いずれもノーランとの長年のコラボレーションを代表する作品だ。

ジマーとノーランは『バットマン ビギンズ』（2005）以降、『ダークナイト』（2008）、『インセプション』、『ダークナイト ライジング』（2012）、『インターステラー』などでタッグを組んできたが、映画でのコラボレーションは『ダンケルク』（2017）が最後。その後はルドウィグ・ゴランソンが『TENET テネット』（2020）、『オッペンハイマー』（2023）、『オデッセイ』（2026）とノーラン作品の音楽を手がけている。

そんな中、ジマーが「最近クリス・ノーランとよく話している」と明かしたのも気になるところだ。何について話しているのかは語られず、再タッグを示唆したわけでもない。しかし『ダンケルク』以来、映画では別々の道を歩んできた二人が、今も頻繁に語り合っていることは確かなようだ。

いつの日か再びノーラン作品にジマーの音楽が響くことはあるだろうか。ひとまず来日公演を前に聴き返すなら、本人のお墨付きは『インターステラー』、そして『インセプション』の「Time」である。

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■日程・会場

2026年9月16日（水） 横浜・ぴあアリーナMM 開場 17:30 / 開演 18:30

■チケット料金(税込)

VIP パッケージ：50,000円

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（特典内容）

・SS席 1枚

・VIP限定 トートバッグ

・ラミネートパス＆ネックストラップ

・ツアーギフト

※特典グッズのお渡しに関する詳細は、公演日近くに別途ご案内いたします。

※座席構成は都市によって異なります。

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SS席：36,000円

S席：20,000円

A席：17,000円

※全席未就学児入場不可

■チケット情報

ぴあ

ローソンチケット

イープラス

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※先着順のため、予定枚数に達し次第終了となります。

■ぴあ来日公演特設サイト

■AEGX 来日公演ページ

■お問い合わせ ＠-Information （営業時間 平日10:00～17:00）