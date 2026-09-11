今夜NHK『未解決事件』上智大生殺害放火事件 事件と向き合い続けてきた遺族たちの30年にも迫る
『未解決事件 File.18「上智大生殺害放火事件」』が11日にNHK総合にて放送される。
【写真】事件現場 知られざる事件の内幕に迫る
1996年9月、東京・葛飾区で起きた「上智大生殺害放火事件」。アメリカ留学を目前に控えていた21歳の大学生・小林順子さんが自宅で殺害され、現場は放火された。事件発生から30年が経とうとする今も犯人は逮捕されていない。これまで投入された捜査員は延べ12万人以上。平成の社会に大きな衝撃を与えた未解決事件として捜査が続けられてきたが、犯人像は長く闇に包まれたままだった。
番組では、NHKが独自に入手した膨大な捜査資料や関係者証言をもとに、改めて事件の全貌に迫っていく。焼損によって多くの痕跡が失われるなか、被害者の両手首を縛っていた粘着テープの状態や、現場に残されたスリッパの位置などわずかな手がかりから捜査を展開。捜査員たちは「どこかに必ず真実へつながる手がかりが残されている」と信じ、執念の捜査を続けてきた。
そして、ようやくたどり着いた犯人に繋がる決定的な証拠の存在…。30年に及んだ捜査で犯人にどこまで迫り、何が壁となって未解決のままなのか、知られざる事件の内幕に迫る。
さらに番組では、事件と向き合い続けてきた遺族たちの30年にも迫る。父・賢二さんは事件後、時効制度の見直しを求める活動に尽力し、殺人や強盗殺人事件の時効廃止の法改正を後押しした。「明日、逮捕の知らせが届くかもしれない」。それが、今を生きる心の支えだと、知られざる胸の内を明かした。
さらに今回、姉・亜希子さんが「わずかな記憶が事件解決の糸口になるかもしれない」として、インタビュー取材に応じた。「犯人が捕まったと報告したい」と強く語る遺族たち。その願いはいつになったら届けられるのだろうか。
『未解決事件 File.18「上智大生殺害放火事件」』はNHK総合にて9月11日22時30分より放送。
【写真】事件現場 知られざる事件の内幕に迫る
1996年9月、東京・葛飾区で起きた「上智大生殺害放火事件」。アメリカ留学を目前に控えていた21歳の大学生・小林順子さんが自宅で殺害され、現場は放火された。事件発生から30年が経とうとする今も犯人は逮捕されていない。これまで投入された捜査員は延べ12万人以上。平成の社会に大きな衝撃を与えた未解決事件として捜査が続けられてきたが、犯人像は長く闇に包まれたままだった。
そして、ようやくたどり着いた犯人に繋がる決定的な証拠の存在…。30年に及んだ捜査で犯人にどこまで迫り、何が壁となって未解決のままなのか、知られざる事件の内幕に迫る。
さらに番組では、事件と向き合い続けてきた遺族たちの30年にも迫る。父・賢二さんは事件後、時効制度の見直しを求める活動に尽力し、殺人や強盗殺人事件の時効廃止の法改正を後押しした。「明日、逮捕の知らせが届くかもしれない」。それが、今を生きる心の支えだと、知られざる胸の内を明かした。
さらに今回、姉・亜希子さんが「わずかな記憶が事件解決の糸口になるかもしれない」として、インタビュー取材に応じた。「犯人が捕まったと報告したい」と強く語る遺族たち。その願いはいつになったら届けられるのだろうか。
『未解決事件 File.18「上智大生殺害放火事件」』はNHK総合にて9月11日22時30分より放送。