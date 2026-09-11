「なぜ契約したのか？」大谷翔平のIL入りで浮き彫りになった韓国人野手の不遇　3Aで続く“飼い殺し”に母国メディアは苛立ち「キム・ヘソンは忘れられた」

ドジャースの3Aでアピールを続けてきたキム・ヘソン(C)Getty Images

大谷の代役に抜擢された21歳の超有望株

満身創痍の大谷翔平に復調するための“休養期間”が与えられた。

現地時間9月9日に行われた本拠地でのレッズ戦後、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、大谷を15日間の負傷者リストに入れると明言。「ショウヘイ、そしてドクター、トレーニングスタッフと話した結果、それが正しいことだと判断した」と語った。

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「今は15日間を使ってしっかりとリセットさせ、少しでも状態を良くすることが一番大事だと思っている。状態を立て直して、ポストシーズンで最高の状態を引き出せるように準備してもらう」

6月に判明した左膝の炎症に加え、右上腕二頭筋、首の不調とコンディションは悪化の一途を辿った。出場した直近7試合での打撃成績も打率.077（26打数2安打）、出塁率.250、長打率.077と低迷し、7月3日のパドレス戦以来から登板を見送ってきた投手としての復帰どころではなくなった。

最短で9月23日（現地時間）には戻れる大谷は、ポストシーズンでの復活を目指し、完全休養が決まった。これによってドジャースは、2Aから球団のトッププロスペクトの一人であったホスエ・デ・パウラを昇格。今季のマイナーで、打率.303、27本塁打、104打点、長打率.547OPS.984、31盗塁のハイアベレージを叩き出している21歳をDHとして抜擢していく意向を示した。

今季は2Aで研鑽を積んできたデ・パウラだが、5ツールプレーヤーとして目に見える結果は出している。加えて、ハマれば、一気に大化けしそうなポテンシャルも十分にある。ゆえにドジャース首脳陣が地区優勝への起爆剤として指名するのも無理はない。

一方で“スーパースター候補”デ・パウラの抜擢には、落胆の声も聞こえてくる。『OSEN』をはじめとする複数の韓国メディアは、一斉に大谷の代役としてメジャー昇格のお呼びがかからなかったキム・ヘソンの現状を憂いた。

今季のキム・ヘソンは、春先こそメジャーロースターに加わっていたものの、打撃不振によって5月下旬にマイナー降格。そこから再昇格はなく、3Aでは計81試合に出場して、打率.268、出塁率.336、OPS.688と圧倒的な数字は残せず。三振率も25.4%と高く、確実性の低さが否めない状況が続いていた。