柿谷曜一朗、W杯出張中に“激太り”していた 驚きの食生活に共演者も思わず「ええ？」
タレントの丸高愛実の夫で、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗（36）が10日放送のTBS系『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（前9：55）に出演。現地で解説などを務めた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の大会期間中の驚きの食生活を語った。
【写真】「憧れの家族」“誕生日ディズニー”満喫する家族ショットを公開した丸高愛実
料理中、橋本直（銀シャリ）から、解説のため訪れたW杯期間の食事について聞かれた柿谷は「毎日ハンバーガー食べてました」と即答。橋本から「味も似たようなハンバーガー？」と聞かれると「似たようなハンバーガー」と明かした。
かなりの期間、同じような食生活だったため、柿谷は「W杯期間中に8キロ太りました」と告白。橋本は「ええ？」と声を上げ、滝沢カレンも驚いていた。
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料理中、橋本直（銀シャリ）から、解説のため訪れたW杯期間の食事について聞かれた柿谷は「毎日ハンバーガー食べてました」と即答。橋本から「味も似たようなハンバーガー？」と聞かれると「似たようなハンバーガー」と明かした。
かなりの期間、同じような食生活だったため、柿谷は「W杯期間中に8キロ太りました」と告白。橋本は「ええ？」と声を上げ、滝沢カレンも驚いていた。