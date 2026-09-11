榮倉奈々×赤楚衛二『あにいもうと』追加キャストに戸塚純貴、中川大輔、大原優乃が決定
榮倉奈々と赤楚衛二のダブル主演で10月スタートするドラマ『あにいもうと』（テレビ朝日系／毎週土曜22時）の追加キャストとして、戸塚純貴、中川大輔、大原優乃の出演が発表された。
【写真】『あにいもうと』追加キャストに仲村トオル、原田美枝子、高橋克実ら登場
本作は、トラブルメーカーの“兄”に振り回されながらも念願の医師となった“妹”春木奈緒（榮倉）と、重い病を患う“妹”を懸命に支える“兄”園田修司（赤楚）の《許されざる愛》の物語。脚本・吉田紀子×監督・新城毅彦のタッグで、交錯する2組の《兄・妹》の切ない運命を繊細に描き出す。
とある地方都市の港町。汐見崎市民病院の内科医・春木奈緒（榮倉奈々）と造船所で働く園田修司（赤楚衛二）。奈緒は、トラブルメーカーの兄・亮介（木村達成）が原因で、遠回りしながら念願の医師になる。しかし3年がたった今、当初の熱い志を失いかけるほどの激務で、心も体もすっかり疲弊。ジレンマを抱えながら、“診察をこなす”だけの日々を送っていた。
そんなある日、重い病で入院中の患者・園田絵里（宮崎優）の担当になった奈緒は、彼女の年の離れた兄・修司と出会う。そして修司が、祖母・さと江（竹下景子）との生活に加え、絵里の医療費までその肩にのしかかる中、造船所で身を粉にして働いていることを知る。
医師と患者の家族として出会った奈緒と修司だが、ある誤解から第一印象は最悪。しかし、献身的に絵里を支える修司の思いに打たれた奈緒は、さまざまな治療法を模索するなど、積極的に2人に関わり始める。修司もまた、真摯に治療と向き合う奈緒の姿を目の当たりにし、心がほぐれていく。
患者やその家族に深入りし過ぎではないか…。周囲の心配をよそに、奈緒と修司の距離は少しずつ近づいていく。そしてそれは、決して許されることのない恋の始まりでもあった。そんな中、トラブルを起こして以来、消息不明だった兄の亮介が18年ぶりに姿を現して…。
この度、戸塚純貴、中川大輔、大原優乃の出演が決定。
戸塚が演じるのは、東京の「研究医療センター」で働く外科医・斎藤真。奈緒とは大学の医学部時代からの友人で、同志ともいえる存在。
戸塚は、斎藤を演じるにあたり「監督が『奈緒と2人でいる時は普段と違う、砕けたような関係性が見えたらいい』とおっしゃっていたので、その空気感を大切にしています。同志として奈緒を支えていけるよう頑張ります」と意気込みをコメント。
中川は、汐見崎市民病院の研修医・榊海斗役。榊はあまり空気を読まず、自分の意見を率直に言う現代っ子。そのため、周りの人をイラッとさせることもしばしば…。親しみやすいキャラクターの斎藤とは対照的に、周囲から誤解されがちな人物だ。
中川は榊について「周囲からネガティブな印象を持たれていそうですが、本人は気づいていないのかな、と思います。でも理想の医者像があり、そのために努力している人」と分析。「一見失礼なキャラクターで皆さんをイライラさせてしまうかもしれませんが…そうなれたら本望です！」と語った。
大原が演じるのは、榊と同じ汐見崎市民病院で働く医療事務・田中梨花。梨花はなにやら修司・絵里と深い関係がありそうで…。
大原は「梨花は、いつも誰かを想っている人、という印象があります。演じる上で大切にしたのは、想うという気持ちの芯を、ブラさないことでした。その想いが、何に向けられたものなのか。どのような関係性の中にあるものなのか。想像を巡らせながらご覧いただけたらと思います」とコメント。はたして、梨花と園田兄妹にはどんな関わりが？3人の関係性にも注目だ。
ドラマ『あにいもうと』は、テレビ朝日系にて10月より毎週土曜22時放送。
※宮崎優の「崎」は「たつさき」が正式表記
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■戸塚純貴（斎藤真役）
展開が読めないストーリーと登場人物の細やかな心理描写に引き込まれました。吉田紀子さんらしい、単なるエンタメではなく、観終わったあとに深く余韻が残るような、心が通う作品だと感じています。
僕が演じる斎藤は、医師として強い信念を持つ都会育ちのエリート医師。でも、そんなエリート感を感じさせない親しみのある人物です。監督が、この作品の中では明るい色のあるキャラクターということや、春木とは同志の仲で、2人でいる時は普段と違う、砕けたような関係性が見えたらいいとおっしゃっていたので、その空気感を大切にしています。同志として春木を支えていけるよう頑張ります。
榮倉さんとは初めてご一緒させていただきましたが、現場の空気を一瞬で包み込むような存在感と、軸のぶれないお芝居にいつも引っ張っていただいています。重厚なシーンが多い中、榮倉さんを中心に明るくコミュニケーションを取りやすい居心地の良い現場です。
赤楚さんは非常にまっすぐで誠実な中にユーモアもあり、なんてナイスガイなんだろうと、ジェラシーです。キャラクターたちが抱える想いや、スリルも感じる物語の交錯に、毎話目が離せないです。素晴らしいキャスト・スタッフの皆さんとともに妥協なく作り上げている作品です。ぜひ、刮目してください。
■中川大輔（榊海斗役）
恋愛を描くシーンの台詞やト書きがとてもロマンチックで、読んでいてドキドキする愛にあふれた台本だと思いました。また、物語の中で事件が起こるのですが、その“起こり方”がとてもリアルに感じました。
僕が演じる榊は、空気を読まずに思ったことを言ってしまう人です。そのため周囲からネガティブな印象を持たれていそうですが、本人はそれに気づいていないのかな、と思います。ただ榊には榊なりの理想の医者像があり、そのために努力している人だと思います。監督から「榊は話し方がフラットな人」というアドバイスをいただき、感情を内側に持ちながらも、あまり外に出さないように演じています。
榮倉さんは、撮影の合間に「榊先生は何年くらいこの病院で働いているのかな？」と話しかけてくださったり、現場に居やすい空気を作ってくれます。会話の中で、榊を演じる上で大切なことを気づかせていただいたこともありました。医療監修の方ともよく話されていて、リアリティを大事にする姿勢に刺激を受けています。
赤楚さん演じる修司は感情的になることが多い役なのですが、そういったシーンに入る時の集中力が凄まじいです。休憩中は共通点の「仮面ライダー」の話や、学生の頃読んでいた漫画の話をしました。自分が昔描いていた漫画を読んで、感想を伝えてくださったことがうれしかったです。
主人公2人は大変な環境であっても強く生きています。その姿に勇気を貰える作品です。榊は一見失礼なキャラクターで、皆さんをイライラさせてしまうかもしれませんが…そうなれたら本望です！
■大原優乃（田中梨花役）
第1話から、物語の核心へと繋がる出来事が次々と描かれ、序盤から大きく動き始める脚本に、強く引き込まれました。2組の兄妹を中心に、さまざまな人物が取り巻く中で、全体で行われた本読みの際には、改めて凄い作品が始まるという感覚がありました。
梨花は、いつも誰かを想っている人、という印象があります。演じる上で大切にしたのは、想うという気持ちの芯を、ブラさないことでした。その想いが、何に向けられたものなのか。どのような関係性の中にあるものなのか。想像を巡らせながらご覧いただけたらと思います。
新城監督とは、今回初めてご一緒させていただきましたが、作品やお芝居を、とても繊細な解像度で捉えてくださる方だと感じました。サスペンスの要素を含む作品だからこそ、頂く演出の一つ一つが細やかで、緊張感を持って向き合いました。
誰かを想うことの美しさと、その奥にある揺らぎ。この作品を通して、そんな想いの輪郭を、感じ取っていただけたら嬉しいです。
【写真】『あにいもうと』追加キャストに仲村トオル、原田美枝子、高橋克実ら登場
本作は、トラブルメーカーの“兄”に振り回されながらも念願の医師となった“妹”春木奈緒（榮倉）と、重い病を患う“妹”を懸命に支える“兄”園田修司（赤楚）の《許されざる愛》の物語。脚本・吉田紀子×監督・新城毅彦のタッグで、交錯する2組の《兄・妹》の切ない運命を繊細に描き出す。
そんなある日、重い病で入院中の患者・園田絵里（宮崎優）の担当になった奈緒は、彼女の年の離れた兄・修司と出会う。そして修司が、祖母・さと江（竹下景子）との生活に加え、絵里の医療費までその肩にのしかかる中、造船所で身を粉にして働いていることを知る。
医師と患者の家族として出会った奈緒と修司だが、ある誤解から第一印象は最悪。しかし、献身的に絵里を支える修司の思いに打たれた奈緒は、さまざまな治療法を模索するなど、積極的に2人に関わり始める。修司もまた、真摯に治療と向き合う奈緒の姿を目の当たりにし、心がほぐれていく。
患者やその家族に深入りし過ぎではないか…。周囲の心配をよそに、奈緒と修司の距離は少しずつ近づいていく。そしてそれは、決して許されることのない恋の始まりでもあった。そんな中、トラブルを起こして以来、消息不明だった兄の亮介が18年ぶりに姿を現して…。
この度、戸塚純貴、中川大輔、大原優乃の出演が決定。
戸塚が演じるのは、東京の「研究医療センター」で働く外科医・斎藤真。奈緒とは大学の医学部時代からの友人で、同志ともいえる存在。
戸塚は、斎藤を演じるにあたり「監督が『奈緒と2人でいる時は普段と違う、砕けたような関係性が見えたらいい』とおっしゃっていたので、その空気感を大切にしています。同志として奈緒を支えていけるよう頑張ります」と意気込みをコメント。
中川は、汐見崎市民病院の研修医・榊海斗役。榊はあまり空気を読まず、自分の意見を率直に言う現代っ子。そのため、周りの人をイラッとさせることもしばしば…。親しみやすいキャラクターの斎藤とは対照的に、周囲から誤解されがちな人物だ。
中川は榊について「周囲からネガティブな印象を持たれていそうですが、本人は気づいていないのかな、と思います。でも理想の医者像があり、そのために努力している人」と分析。「一見失礼なキャラクターで皆さんをイライラさせてしまうかもしれませんが…そうなれたら本望です！」と語った。
大原が演じるのは、榊と同じ汐見崎市民病院で働く医療事務・田中梨花。梨花はなにやら修司・絵里と深い関係がありそうで…。
大原は「梨花は、いつも誰かを想っている人、という印象があります。演じる上で大切にしたのは、想うという気持ちの芯を、ブラさないことでした。その想いが、何に向けられたものなのか。どのような関係性の中にあるものなのか。想像を巡らせながらご覧いただけたらと思います」とコメント。はたして、梨花と園田兄妹にはどんな関わりが？3人の関係性にも注目だ。
ドラマ『あにいもうと』は、テレビ朝日系にて10月より毎週土曜22時放送。
※宮崎優の「崎」は「たつさき」が正式表記
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■戸塚純貴（斎藤真役）
展開が読めないストーリーと登場人物の細やかな心理描写に引き込まれました。吉田紀子さんらしい、単なるエンタメではなく、観終わったあとに深く余韻が残るような、心が通う作品だと感じています。
僕が演じる斎藤は、医師として強い信念を持つ都会育ちのエリート医師。でも、そんなエリート感を感じさせない親しみのある人物です。監督が、この作品の中では明るい色のあるキャラクターということや、春木とは同志の仲で、2人でいる時は普段と違う、砕けたような関係性が見えたらいいとおっしゃっていたので、その空気感を大切にしています。同志として春木を支えていけるよう頑張ります。
榮倉さんとは初めてご一緒させていただきましたが、現場の空気を一瞬で包み込むような存在感と、軸のぶれないお芝居にいつも引っ張っていただいています。重厚なシーンが多い中、榮倉さんを中心に明るくコミュニケーションを取りやすい居心地の良い現場です。
赤楚さんは非常にまっすぐで誠実な中にユーモアもあり、なんてナイスガイなんだろうと、ジェラシーです。キャラクターたちが抱える想いや、スリルも感じる物語の交錯に、毎話目が離せないです。素晴らしいキャスト・スタッフの皆さんとともに妥協なく作り上げている作品です。ぜひ、刮目してください。
■中川大輔（榊海斗役）
恋愛を描くシーンの台詞やト書きがとてもロマンチックで、読んでいてドキドキする愛にあふれた台本だと思いました。また、物語の中で事件が起こるのですが、その“起こり方”がとてもリアルに感じました。
僕が演じる榊は、空気を読まずに思ったことを言ってしまう人です。そのため周囲からネガティブな印象を持たれていそうですが、本人はそれに気づいていないのかな、と思います。ただ榊には榊なりの理想の医者像があり、そのために努力している人だと思います。監督から「榊は話し方がフラットな人」というアドバイスをいただき、感情を内側に持ちながらも、あまり外に出さないように演じています。
榮倉さんは、撮影の合間に「榊先生は何年くらいこの病院で働いているのかな？」と話しかけてくださったり、現場に居やすい空気を作ってくれます。会話の中で、榊を演じる上で大切なことを気づかせていただいたこともありました。医療監修の方ともよく話されていて、リアリティを大事にする姿勢に刺激を受けています。
赤楚さん演じる修司は感情的になることが多い役なのですが、そういったシーンに入る時の集中力が凄まじいです。休憩中は共通点の「仮面ライダー」の話や、学生の頃読んでいた漫画の話をしました。自分が昔描いていた漫画を読んで、感想を伝えてくださったことがうれしかったです。
主人公2人は大変な環境であっても強く生きています。その姿に勇気を貰える作品です。榊は一見失礼なキャラクターで、皆さんをイライラさせてしまうかもしれませんが…そうなれたら本望です！
■大原優乃（田中梨花役）
第1話から、物語の核心へと繋がる出来事が次々と描かれ、序盤から大きく動き始める脚本に、強く引き込まれました。2組の兄妹を中心に、さまざまな人物が取り巻く中で、全体で行われた本読みの際には、改めて凄い作品が始まるという感覚がありました。
梨花は、いつも誰かを想っている人、という印象があります。演じる上で大切にしたのは、想うという気持ちの芯を、ブラさないことでした。その想いが、何に向けられたものなのか。どのような関係性の中にあるものなのか。想像を巡らせながらご覧いただけたらと思います。
新城監督とは、今回初めてご一緒させていただきましたが、作品やお芝居を、とても繊細な解像度で捉えてくださる方だと感じました。サスペンスの要素を含む作品だからこそ、頂く演出の一つ一つが細やかで、緊張感を持って向き合いました。
誰かを想うことの美しさと、その奥にある揺らぎ。この作品を通して、そんな想いの輪郭を、感じ取っていただけたら嬉しいです。