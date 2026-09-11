意外と知らないパラグアイ移住のリアル。33時間超えの過酷な渡航ルートと身体に染みるラーメン

【パラグアイ移住2日目】未知の国を歩く！初めての海外移住でわかったこと

【パラグアイ移住1日目】ついに到着！今日からこの国で暮らします！

チャンネル情報

2026年9月に南米・パラグアイへ移住し始めた「Taka」が、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【投稿内容】 ・～2026年8月：日本での移住準備 ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog