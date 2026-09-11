パラグアイ移住の第一歩は「暫定居住許可証」だった。申請要項が頻繁に変わる手続きは無事に終わるのか？
YouTubeチャンネル「ParaVivo~日本人のパラグアイ移住生活~」が、「【パラグアイ移住3日目】海外移住！頼れる現地サポートの方を紹介」と題した動画を公開した。動画では、パラグアイでのリアルなビザ申請の流れと、手続きにおける現地サポートの重要性が詳細に解説されている。
Takaは、パラグアイ移住情報局の相原公理氏にサポートを依頼し、移民局での手続きを開始した。相原氏によると、移住手続きにはパラグアイ国内の警察署での無犯罪証明や、インターポールでの身元確認が必要になるという。日本から持参した戸籍や無犯罪証明書などをスペイン語に翻訳し、すべての書類をコンパイルして移民局に提出することで、まずは2年間の滞在ビザを申請する仕組みだ。
移民局へ行く前日、指紋採取のために訪れたインターポールでは、日本とのシステムの違いが明らかになる。日本の犯罪経歴証明書の取得が専用の機器で行われるのに対し、パラグアイでは「指に真っ黒なインクを付けて」紙に押す昔ながらの方式がとられていた。さらに施設内では、職員たちが整列してパラグアイ国歌を厳かに演奏する様子が収められており、異国ならではの雰囲気が伝わってくる。
後日、移民局で整理券を受け取ったTakaは、長い順番待ちに直面する。待機時間を利用して、道端で売られている現地の飲み物「コシド」を購入。マテ茶に牛乳と砂糖を加えたコシドは、パラグアイ版のミルクティーのような味わいだという。
受付開始から約3時間後、Takaはついに90日間有効な「暫定居住許可証」の取得に成功した。これは正式な許可が出るまでの仮の許可証であり、就労や就学も認められる。パラグアイでの申請要項は頻繁に更新されており、以前は指摘されなかった点が突然問題視されるケースもあるという。複雑な海外移住においては、最新事情に精通した現地サポートの存在が不可欠であると結論付けた。
Takaは、パラグアイ移住情報局の相原公理氏にサポートを依頼し、移民局での手続きを開始した。相原氏によると、移住手続きにはパラグアイ国内の警察署での無犯罪証明や、インターポールでの身元確認が必要になるという。日本から持参した戸籍や無犯罪証明書などをスペイン語に翻訳し、すべての書類をコンパイルして移民局に提出することで、まずは2年間の滞在ビザを申請する仕組みだ。
移民局へ行く前日、指紋採取のために訪れたインターポールでは、日本とのシステムの違いが明らかになる。日本の犯罪経歴証明書の取得が専用の機器で行われるのに対し、パラグアイでは「指に真っ黒なインクを付けて」紙に押す昔ながらの方式がとられていた。さらに施設内では、職員たちが整列してパラグアイ国歌を厳かに演奏する様子が収められており、異国ならではの雰囲気が伝わってくる。
後日、移民局で整理券を受け取ったTakaは、長い順番待ちに直面する。待機時間を利用して、道端で売られている現地の飲み物「コシド」を購入。マテ茶に牛乳と砂糖を加えたコシドは、パラグアイ版のミルクティーのような味わいだという。
受付開始から約3時間後、Takaはついに90日間有効な「暫定居住許可証」の取得に成功した。これは正式な許可が出るまでの仮の許可証であり、就労や就学も認められる。パラグアイでの申請要項は頻繁に更新されており、以前は指摘されなかった点が突然問題視されるケースもあるという。複雑な海外移住においては、最新事情に精通した現地サポートの存在が不可欠であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
2026年9月に南米・パラグアイへ移住し始めた「Taka」が、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【投稿内容】 ・～2026年8月：日本での移住準備 ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog
youtube.com/@taka.paraguay YouTube