キングの席が空いた瞬間、待ちわびた「金の卵」に扉が開いた。ドジャースは９日（日本時間１０日）のレッズ戦後、右上腕二頭筋の違和感などを抱える大谷翔平投手（３２）を１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れ、代わって２Ａタルサのホスエ・デポーラ外野手（２１）を昇格させると発表した。３Ａを飛び越えての異例の抜てきだ。

異例なのは、その昇格ルートだ。デポーラは３Ａを一度も経験していない。アンドリュー・フリードマン編成本部長の体制下で、２Ａから直接メジャーへ昇格する野手は初めて。米メディア「ベースボール・ナウ」も「前例のない動き」と報じた。１１日（同１２日）の敵地マーリンズ戦でメジャーデビューする予定で、大谷の離脱という非常事態が２１歳に千載一遇の舞台を用意した。

抜てきは勢いだけではない。デポーラは今季２Ａタルサで１２４試合に出場し、打率３割３厘、２７本塁打、１０４打点、３７二塁打、３１盗塁、ＯＰＳ０・９４８。８１四球に対して三振は８７と、長打力だけでなく選球眼も際立つ。ＭＬＢ公式の有望株ランキングではドジャース傘下１位、全体６位。２０２５年にはオールスター・フューチャーズゲームのＭＶＰにも輝いた、まさに球団が手塩にかけて育ててきた「金の卵」だ。

その価値は今夏の補強でもはっきり示された。ドジャースはトレード期限前、タイガースからタリク・スクバルを獲得する大型取引で上位有望株を複数放出したが、デポーラは手元に残した。期限前からＭＬＢ公式に「限りなく放出不可能に近い」と評されていた逸材で、目先の戦力補強より将来の主軸候補を守った形だ。

ロバーツ監督も「球速にひるまず、ストライクゾーンをコントロールできる」と打撃を高く評価。大谷が離れている間は多くの打席を与える方針を示している。春先にデポーラ自身も「目標は完全な選手になり、最高の一人になること」と大きな野心を口にしていた。その若武者に待ち望んだ舞台が突然巡ってきた。

もちろん、いきなり大谷を超えるという話ではない。それでも不動の存在が抜けた間に、若きトッププロスペクトが強烈なインパクトを残せば、「アップステージ・オオタニ（大谷食い）」を印象付ける展開も絵空事ではなくなる。

これまで誰にも譲る必要のなかった場所に、近未来の主役候補が割って入る。大谷が治療に専念している間、球団が守り抜いた２１歳がどこまで存在感を膨らませるのか。思わぬ離脱が、スーパースターに初めて「追われる側」の景色を見せることになるかもしれない。