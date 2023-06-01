スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２５）が、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」から序列低下を懸念された。

北中米Ｗ杯はオランダとの１次リーグ初戦の負傷で終わり迎えた新シーズン。開幕から順当にスタメン出場（４試合中１試合は途中出場）していた中、５戦目の３-２で勝利したアウェー・エルチェ戦（７日）はベンチから出番がなかった。久保に代わって右ウイングで先発したケニア人のＭＦジョブ・オチエン（２３）が、１ゴール、２アシストと全得点に絡む活躍を見せた。

まだ１試合とはいえ、この状況に同紙は「久保のポジションにオチエンが台頭してきたことで、久保が１対１の状況で本来の輝きを取り戻さなければ、彼の不動の地位は危うくなるだろう」と指摘。久保は先発した３日のセルタ戦で無人のゴールへ決めきれないなど精彩を欠いたことなどでオチエンにチャンスを与えてしまった。今後、結果を出さなければ、ベンチ要員に格下げになる可能性があるわけだ。

同国紙「アス」もセルタ戦後に「Ｒソシエダードは、久保が最高のパフォーマンスを発揮するのを待ち望んでいる。日本人選手は４試合に出場し、３試合に先発出場しているものの、調子を取り戻せずにいる。得点もアシストも記録しておらず、相手ＤＦを突破する際の精度に欠けているように見える」と物足りなさを伝えていた。

久保は１月に左太もも裏を痛めて離脱し、４月に復帰。北中米Ｗ杯に間に合ったが、そこでは左ヒザをケガをしてしまった。そんな影響もあり、まだトップコンディションでプレーできていないのだろうか。早期の復調が待たれる。