尾上松也、フライング鏡開きで大慌て 「何もないです」と必死の言い訳しながら“鏡閉じ”
歌舞伎俳優の尾上松也、俳優の奥智哉、堀田真由、永瀬莉子、清水崇監督が10日、都内で行われた映画『八つ墓村』（18日公開）の「公開8日前！ジャパンプレミア」に参加した。
【写真】奥智哉も大慌て！“フライング鏡開き”の模様
『八つ墓村』にちなんで“8”が、さまざまなところに盛り込まれたジャパンプレミアに。鏡開きも行われることになったが、豪華に樽が8個用意された。ただ、登壇者は5人だったため、松也、奥、堀田の3人は1人2個の樽を担当することに。松也は「多いよ」と苦笑い。木槌を受け取った直後、樽を軽く触った松也だったが、うっかりフライング鏡開きをしてしまうハプニングが。「何もないです。場面で」と大慌てとなり、イベントの直前に堀田から教えてもらったという「場面で」を使いながら“鏡閉じ”をしていた。そんな光景を笑顔で見ていた清水監督もフライングしてしまい、再び会場には笑いが広がっていた。
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。
【写真】奥智哉も大慌て！“フライング鏡開き”の模様
『八つ墓村』にちなんで“8”が、さまざまなところに盛り込まれたジャパンプレミアに。鏡開きも行われることになったが、豪華に樽が8個用意された。ただ、登壇者は5人だったため、松也、奥、堀田の3人は1人2個の樽を担当することに。松也は「多いよ」と苦笑い。木槌を受け取った直後、樽を軽く触った松也だったが、うっかりフライング鏡開きをしてしまうハプニングが。「何もないです。場面で」と大慌てとなり、イベントの直前に堀田から教えてもらったという「場面で」を使いながら“鏡閉じ”をしていた。そんな光景を笑顔で見ていた清水監督もフライングしてしまい、再び会場には笑いが広がっていた。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。