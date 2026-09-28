これから、どう働きたい？「女性首長によるびじょんネットワーク」を開催　地酒を楽しめるマルシェも！

女性活躍の現状と課題をテーマにテーマ別セッション

昨年のイベントの様子 昨年のイベントの様子

全国の“おいしいもの”が丸の内に！特設サイトでも同時開催

昨年のマルシェの様子 昨年のマルシェの様子

昨年のマルシェの様子 昨年のマルシェの様子

昨年、マルシェで買い物を楽しむ小池都知事 昨年、マルシェで買い物を楽しむ小池都知事

「意思決定は男性、受付は女性」から、誰もが「私らしく働く」へ

昨年のイベントの様子 昨年のイベントの様子

「これからのヒントになった」昨年の参加者から好評の声も

「地方でもヒントになるような素晴らしい視点がたくさんあり、今後の事業に活かせる内容が多かった」

「『ジェンダー平等』や『地域活性』を理念論で終わらせず、現場の意思決定・人材育成といった実務課題まで踏み込んだ議論が行われた点が素晴らしかった」



[PR企画：女性首長によるびじょんネットワーク実行委員会 × ライブドアニュース]

「仕事と子育て、どう両立したらいい？」「年齢とともに変わる体調と、どう付き合っていく？」「このまま今の働き方を続ける？」ふと考えたことがありませんか？そんな私たちに身近なテーマから、これからの働き方や誰もが働きやすい社会について考える「女性首長によるびじょんネットワーク」が、2026年10月17日（土）に開催されます。8回目を迎える今年も、全国の女性知事や区市町村長をはじめ、駐日女性大使、企業や各分野で活躍する女性たちが参加。「キャリア」「共働き・共育て」「女性の健康」「地域活性化」など、今気になるテーマについて語り合います。HPからの事前申し込みで、どなたでも無料でオンライン視聴が可能です。さらに、東京・丸の内では全国各地のおいしいものが集まる期間限定マルシェも開催。地酒の飲み比べなど、気軽に楽しめる企画にも注目です。普段は現地に行かないとなかなか買えないものばかりなので、この機会にお店をのぞいてみてはいかが？毎年注目を集めているテーマ別セッションでは、女性の働き方を取り巻くさまざまな課題について、5つのテーマから考えます。一つ目は、キャリアアップやリーダー育成について考える「キャリアを変えた女性活躍の仕組みと支援～透明な評価や成長機会が次のリーダーを生む～」。モデレーターは、Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長の谷本 有香さんが務めます。二つ目は、「共働き・共育ての社会へのインパクト～各国の制度・文化とキャリア形成の実体験の共有～」。各国の制度や文化にも目を向けながら、仕事と子育て、キャリア形成について考えます。モデレーターは、パナソニックコネクト株式会社取締役の山口 有希子さん。そのほか、「女性管理職比率の向上と職員のウェルビーイング」「ライフステージに応じた女性の健康支援」「女性が住み、働き続けたい街づくり」もテーマになっています。モデレーターには、一般社団法人 Toget-HER 代表理事／一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ 理事の及川 美紀さん、シルキースタイル&日本フェムテック協会 代表の山田 奈央子さん、昭和女子大学客員教授の白河 桃子さんが名を連ねます。それぞれの分野で経験を重ねてきた登壇者たちのリアルな声から、自分らしい働き方やこれからのキャリアを考えるヒントが見つかりそうです。ちょっと真面目なテーマのイベント……と思いきや、お楽しみも！期間限定マルシェが、ポップアップショップとオンライン特設サイトで同時開催されます。東京駅直結のＫＩＴＴＥ 丸の内 1階 アトリウムで実施するポップアップショップには、女性知事・区市町村長が活躍する自治体の特産品や、駐日女性大使の出身国・地域にゆかりのある商品を集めました。全国から80以上の出店が予定されています。普段は現地でしかなかなか手に入らない商品を実際に手に取れるほか、出品事業者と直接交流できる特設コーナーも登場します。開発の背景や作り手の思いに触れながら、お買い物を楽しんでいただけます。さらに、今年初の企画として、東京・山形・広島の地酒の飲み比べができるイベントも開催。それぞれの土地を代表する地酒を味わってみてください。ポップアップショップは、2026年10月15日（木）～同月19日（月）11:00～19:30、KITTE 丸の内 イベントスペース 1階「アトリウム」（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号）で開催。地酒飲み比べは、平日は17:00～19:00、土日は14:00～17:00に楽しめます。東京まではなかなか行けない……という方も大丈夫。オンライン特設サイトでも「VISION-NETWORKマルシェ」が開催され、全国から140者以上が参加予定です。※駐日女性大使の出身国・地域にゆかりのある商品はポップアップショップ限定となります。開催期間は2026年9月11日（金）～2027年2月14日（日）。2,980円以上のご購入で配送料無料の特典も用意されています。遠方の方だけでなく、会場で気になった商品をあとから購入したいという方も、ぜひ覗いてみてください。働き方の選択肢が広がる一方で、職場には今も「意思決定は男性、受付は女性」といった性別による役割分担の意識が残っていることがあります。また、月経や妊娠・出産、更年期など、女性のライフステージに伴う健康課題について、職場全体で十分に理解・共有されていないことも課題のひとつです。東京都では、これまで推進してきた働く女性の活躍を促進する様々な取組を「女性活躍の輪～Women in Action～（WA）」として位置づけ、発信しており、2026年7月1日には「東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例」を施行しました。今回のイベントも、東京都が主体となり、女性活躍の輪を自治体、地域、そして社会全体へ広げていくことを目的としています。当日は、小池 百合子 東京都知事をはじめ、全国の女性知事・区市町村長や駐日女性大使、女性経営者など40名以上が登壇。それぞれの地域での取り組みをもとに、得られた知見や見えてきた課題も共有しながら、誰もが活躍できる社会について考えます。昨年のイベントをオンライン視聴した方からは、こんな声が上がっています。学生からも「女性の多様な生き方やリーダーシップの在り方を知ることができた」という感想があったそうです。キャリアについて考えたい、仕事と家庭の両立についてヒントが欲しい、女性の健康や働きやすい職場づくりに関心がある……今の自分に気になるテーマが一つでもあれば、覗いてみてはいかがでしょうか。事前申し込みでオンライン視聴でき、自宅などから気軽に参加できるのもうれしいポイントですね。【日時】2026年10月17日（土）13:30～15:15 予定【実施方法】オンライン開催【視聴方法】事前申し込みの上、無料でオンライン視聴が可能です。以下のリンクからお申し込みいただけます。