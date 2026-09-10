川崎DFウレモヴィッチの得点起点プレーが話題

川崎フロンターレは9月6日、J1リーグ第6節で清水エスパルスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦し、3-1で勝利した。

1-1の後半32分に川崎DFフィリップ・ウレモヴィッチのパスが起点となったプレーが「海外にも見つかった」と国内外で話題を呼んでいる。

相手ゴール前の混戦の中、こぼれ球が清水FWオ・セフンに渡ってカウンターの危険性が高まったが、ウレモヴィッチが素早いタックルを仕掛けた。しかしウレモヴィッチは倒れたオ・セフンのスパイクが顔に接触し、手で顔を覆ってピッチに倒れ込んだ。それでもウレモヴィッチの足にボールが当たってFWデリキ・ラセルダの元へ。そのままラセルダがゴール前へ切り込んで、マルシーニョが2点目を決めた。

本人は試合後に意図しないパスだったと明かしていたなか、サッカーに関する面白い映像や画像の投稿をメインに、全世界で443万人を越えるフォロワーを持つXアカウント「Out Of Context Football」がこのプレーを投稿した。

ファンからは「やっぱり見つかった」「初めて見た」「これ本当すごいパス」「世界にネタ動画として見つかっちまった」「ついに見つかった笑」「世界進出してておもろい」「世界にバレたわ」「思わぬ形で全世界に発信される川崎」といったコメントが寄せられ、注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）