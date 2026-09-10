「BLACKPINK解散」説、ついには「YGが発表」とまで…投稿は250万表示、注意喚起はわずか5万表示の落差

もはや何度目だろうか。

BLACKPINKが解散する--。そんな情報が、再びSNS上を駆け巡っている。

【画像】「BLACKPINK解散」投稿、コミュノ「BTSファン」と断定

しかも今回は、単なる「解散するらしい」という噂にとどまらない。

「韓国メディアが報じた」「YGエンターテインメントが発表した」と、あたかも裏付けのある情報であるかのような投稿まで現れ、数百万回規模で拡散している。

だが9月10日11時現在、YGエンターテインメントからBLACKPINKの解散を知らせる公式発表は確認できず、韓国主要メディアによる解散報道も見当たらない。

「噂」が、最後は「YG発表」に

今回の解散説をめぐる投稿を時系列で見ていくと、興味深い変化が見える。

まず9月8日21時18分、海外のK-POP予測アカウントが「BLACKPINKのメンバー2人がYGエンターテインメントに解散を求める申し立てを行った」と投稿した。

さらに、その2人は「ロゼとジェニーの可能性が高い」とし、年内にお別れのミニアルバムまたはシングルを発表したあと、解散が伝えられる可能性があるとも主張。ジスが解散前のミニツアーを提案したとの“噂”まで付け加えている。

この投稿は、現在までに約97.1万回表示された。

翌9日10時45分になると、今度はポルトガル語圏の音楽情報アカウントが「韓国メディアがBLACKPINKはグループ終了に向けて交渉中だと報じている」と投稿。表示数は約227万回まで膨らんだ。

そして同日23時58分には、「ジェニーがBLACKPINKを脱退する。YGが発表」という、さらに踏み込んだ投稿まで登場した。こちらは約252.9万回表示されている。

もちろん、これらの投稿が互いに影響し合ったのかは確認できない。ただ、時系列で並べると、最初は出所不明の「解散申し立て」だった情報が、「韓国メディアが報じた」に変わり、最後には「YGが発表した」という確定情報のような形にまで“格上げ”されていることがわかる。

問題は、その根拠が確認できないことだ。

現在、YGエンターテインメントがBLACKPINKの解散やジェニーの脱退を発表した事実は確認できない。

また、「韓国メディアが解散交渉を報じた」という投稿についても、それを裏付ける韓国主要メディアの記事は見当たらない。BLACKPINKほどの世界的グループの「解散」が事実なら、韓国主要メディアがそろって報じていない状況は不自然だ。

「メンバー2人が解散を申し立てた」とする投稿にはXのコミュニティノートも付き、「YGエンターテインメントやBLACKPINKのメンバーから、誰かが解散を求める申し立てを行ったという確認は出ていない」と指摘されている。

つまり、BLACKPINKが将来解散する可能性があるかどうかとは別に、少なくとも今回拡散している解散説や「YG発表」という情報には、それを裏付ける根拠が確認できない。

解散説は250万回、注意喚起は5万回

さらに目を引くのが、情報の広がり方だ。

「YGが発表した」とする投稿は約252.9万回、「韓国メディアが報じた」とする投稿は約227万回表示された。

一方、「BLACKPINKの解散は確認されていない」「韓国メディアも報じていない」と注意を促す投稿は、同じ9月9日に投稿されながら約5.1万回表示にとどまっている。

センセーショナルな情報が一気に広がる一方で、それを打ち消す情報は、同じ速度では届かない。

実はBLACKPINKをめぐっては、わずか1カ月ほど前の8月にも「永久解散した」とする偽情報がSNS上で拡散し、700万回を超える表示を記録していた。そして今、再び「解散」という言葉が数百万回規模で飛び交っている。

BLACKPINKが今後いつまで4人で活動するのかは、外部からはわからない。

ただ今回、それ以上に気になるのは、根拠の見えない「噂」が、いつの間にか「韓国メディアの報道」になり、最後には「YGの公式発表」にまで姿を変えてしまったことだ。

BLACKPINKの解散説そのものより、そんな“情報の格上げ”がSNSではあまりにも簡単に起きてしまうことのほうが、よほど怖いのかもしれない。