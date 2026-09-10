東宝、「新怪獣総選挙」の実施を発表 ゴジラに立ち向かう“怪獣”を決定へ イベントで公開の新作特撮で登場予定
東宝は10日、世界的な人気を誇る怪獣「ゴジラ」に並び立つ新たな怪獣を誕生させるプロジェクト「TOHO presents 新怪獣総選挙」を実施すると発表した。イベントで公開される新作特撮『フェス・ゴジラ』で登場予定となる。
【動画】長澤まさみも出演！新たに公開された『ゴジラ』驚がくの予告映像
この企画は、これまでにゴジラに立ち向かってきた怪獣たちの系譜を受け継ぎながら、怪獣史に新たに名を刻む新怪獣を誕生させることを目指す同社の一大プロジェクト。8体の新怪獣候補の中から一般投票を募り、1位に輝く怪獣を決める。
1位となった新怪獣は、2027年以降に開催される東宝主催イベント「ゴジラ・フェス」で公開の新作特撮『フェス・ゴジラ』に登場予定となる。応援＆投票した“推し怪獣”が、実際に映像作品の中でゴジラと相まみえる様子を目撃することができる。
新怪獣のデザインは、日本を代表する映像制作プロダクション・白組が担当。東宝と白組のクリエイターが共同で設定を作り上げ、東宝怪獣らしさと新しさを共存させた渾身のデザインが、新怪獣に息吹を吹き込む。
10日から公式サイトがプレオープンし、公式Xアカウントも始動した。公式サイトでは、怪獣たちがシルエットとして映し出され、その姿はまだベールに包まれている。16日の投票開始日にビジュアルや設定の公開を予定している。
投票は、2つのフェーズに分けて行われる。まずは全8体の怪獣から投票上位4体を選出する第1フェーズ。その後中間発表を経て、4体の中から1位を争う最終決戦が行われる第2フェーズの投票を受け付ける。最終的に、11月3日開催の「ゴジラ・フェス 2026」で1位に輝いた怪獣を発表予定。期間中は、1人1日1回まで、24時間いつでも投票可能となっている。
この企画の応援アンバサダーとして春とヒコーキ、丹生明里が就任した。
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この企画は、これまでにゴジラに立ち向かってきた怪獣たちの系譜を受け継ぎながら、怪獣史に新たに名を刻む新怪獣を誕生させることを目指す同社の一大プロジェクト。8体の新怪獣候補の中から一般投票を募り、1位に輝く怪獣を決める。
新怪獣のデザインは、日本を代表する映像制作プロダクション・白組が担当。東宝と白組のクリエイターが共同で設定を作り上げ、東宝怪獣らしさと新しさを共存させた渾身のデザインが、新怪獣に息吹を吹き込む。
10日から公式サイトがプレオープンし、公式Xアカウントも始動した。公式サイトでは、怪獣たちがシルエットとして映し出され、その姿はまだベールに包まれている。16日の投票開始日にビジュアルや設定の公開を予定している。
投票は、2つのフェーズに分けて行われる。まずは全8体の怪獣から投票上位4体を選出する第1フェーズ。その後中間発表を経て、4体の中から1位を争う最終決戦が行われる第2フェーズの投票を受け付ける。最終的に、11月3日開催の「ゴジラ・フェス 2026」で1位に輝いた怪獣を発表予定。期間中は、1人1日1回まで、24時間いつでも投票可能となっている。
この企画の応援アンバサダーとして春とヒコーキ、丹生明里が就任した。