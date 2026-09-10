マネジメント会社が発表

日本中央競馬会（JRA）の団野大成騎手が調教中に大怪我を負った。同騎手のマネジメント会社「Woot」が9日、Xとインスタグラムを更新。前十字靭帯断裂で復帰まで時間がかかる見込みだと発表すると、ファンに衝撃が走った。

「Woot」はSNSに、「調教中に負傷した団野大成騎手は、前十字靭帯断裂の診断により、復帰までしばらく時間がかかる見込みとのこと。一日も早い回復を願っております」とする文書を掲載した。

秋競馬が始まる中、期待の26歳が長期離脱を避けられなくなった。X上のファンからも心配の声が続出する。

「団野騎手、これは心配…。 今は焦らず治療と回復を最優先に」

「前十字靭帯断裂ってかなりの大怪我では。好きな騎手なのでショック。 どうかお大事に」

「待て待て待て、かなりの大怪我やん… 団野くん、帰ってくるの待ってるからね」

「マジかよ…」

「そんな………そんな…………… 断裂だと……………」

団野は2019年デビューの8年目で、先週終了時点でJRA通算387勝で重賞11勝。G1は2023年高松宮記念（ファストフォース）、2024年マイルチャンピオンシップ（ソウルラッシュ）を制している。マイルチャンピオンシップではゴール前からド派手なガッツポーズを見せ、「決勝線手前で5完歩ほど適切な騎乗姿勢をとらずに入線」したため過怠金5万円の制裁となった。



（THE ANSWER編集部）