バレー男子日本代表、全体1位通過で準々決勝はインドと激突 優勝チームにはロス五輪切符【アジア選手権】
優勝チームには、2028年ロサンゼルス五輪の出場権が与えられるバレーボールのアジア選手権、予選ラウンド全日程が9日に終了し、決勝トーナメントに進出する8チームが決定した。世界ランク6位の日本は1位通過で準々決勝はインド（同49位）との対戦となった。
日本は予選ラウンド初戦のオマーン戦でセットカウント3－1で勝利すると、第2戦のバーレーン戦もストレート勝ちで2連勝。予選ラウンド最終戦は2連勝同士のオーストラリアと対戦もストレートで勝利し3連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
【予選ラウンド順位】※上位8チームが決勝トーナメント進出
1）日本
2）イラン
3）タイ
4）韓国
5）中国
6）オーストラリア
7）台湾
8）インド
9）バーレーン
10）オマーン
11）カタール
12）ニュージーランド
【男子日本代表 日程】
■予選ラウンド
9月4日（金）〇3ー1 オマーン
9月6日（日）〇3ー0 バーレーン
9月8日（火）〇3ー0 オーストラリア
■準々決勝
9月10日（木）
9月11日（金）
■準決勝
9月12日（土）
■決勝・3位決定戦
9月13日（日）
【今後の予定】
アジア大会男子 9月27日～10月3日：愛知