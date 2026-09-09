優勝チームには、2028年ロサンゼルス五輪の出場権が与えられるバレーボールのアジア選手権、予選ラウンド全日程が9日に終了し、決勝トーナメントに進出する8チームが決定した。世界ランク6位の日本は1位通過で準々決勝はインド（同49位）との対戦となった。

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日本は予選ラウンド初戦のオマーン戦でセットカウント3－1で勝利すると、第2戦のバーレーン戦もストレート勝ちで2連勝。予選ラウンド最終戦は2連勝同士のオーストラリアと対戦もストレートで勝利し3連勝で決勝トーナメント進出を決めた。



【予選ラウンド順位】※上位8チームが決勝トーナメント進出

1）日本

2）イラン

3）タイ

4）韓国

5）中国

6）オーストラリア

7）台湾

8）インド

9）バーレーン

10）オマーン

11）カタール

12）ニュージーランド

【男子日本代表 日程】

■予選ラウンド

9月4日（金）〇3ー1 オマーン

9月6日（日）〇3ー0 バーレーン

9月8日（火）〇3ー0 オーストラリア

■準々決勝

9月10日（木）

9月11日（金）

■準決勝

9月12日（土）

■決勝・3位決定戦

9月13日（日）

【今後の予定】

アジア大会男子 9月27日～10月3日：愛知