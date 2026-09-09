女優エマ・コリンが、ベネチア国際映画祭に向かう飛行機で、荷物を紛失されるトラブルに見舞われたという。ドラマ「ザ・クラウン」でダイアナ妃役を演じたことなどで知られるエマは、「Cartier Cinema Club」の夕食会に何を着ていくかとヴォーグ誌に尋ねられ、そのハプニングを明かした。



【写真】スタイリストえらい！しっかりドレスを着て「Cartier Cinema Club」に出席したエマ・コリン

エマはその際、こう話している。「何を着るかは分からない。荷物がなくなったから」「変なディズトピア映画みたいだった。誰かが何も出てこないと気づくまで、みんな何もないターンテーブルがひたすら回っているのをただ見ていた」



エマのスタイリストは予定していたプラダのパンツに代わる衣装を慌てて探す事態となったが、エマはプレッシャーをかけないようにしていたそうで、「あきらめるしかない。1つの扉が閉まれば、もう1つの扉が開くもの」と続けた。



その日、エマはトム・フォードの黒のキャミソールドレスで同イベントに姿を見せていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）