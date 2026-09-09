道枝駿佑×安斉星来『うるわしの宵の月』心揺さぶるエモいシーンを捉えたカット解禁
なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、琥珀（道枝）と宵（安斉）、大路（水沢林太郎）の想いが交錯する、場面カットが解禁された。
【写真】切ない表情を浮かべる琥珀（道枝駿佑）の美しい場面カット
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーで、第31回釜山国際映画祭への正式出品も決定している。
この度、琥珀と宵、大路の3人の想いが交錯する、追加場面写真が解禁に。宵のネクタイを引っ張り、「宵ちゃんってさぁ、なんかわかんねーけど、すげぇ欲掻き立てられるんだよね」と挑発的な表情で宵を見つめる琥珀に、驚きと戸惑いの表情を見せる宵や、どことなくぎこちなく相合傘をする2人の、恋のきらめきを感じさせる場面写真が到着。少しずつ距離を縮めながらも、どこか初々しい2人の関係性が垣間見える。
一方、何かを見つめながら切ない表情を浮かべる琥珀や、髪をなびかせながら人目をはばからず涙を流す宵、さらに、胸の内に秘めた想いを抱き、宵を抱きしめる大路など、恋する3人の揺れ動く想いを切り取った、ときめきと切なさが交錯するシーンにも注目だ。果たして、琥珀と宵、大路、それぞれの想いの行方はーー。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
【写真】切ない表情を浮かべる琥珀（道枝駿佑）の美しい場面カット
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーで、第31回釜山国際映画祭への正式出品も決定している。
一方、何かを見つめながら切ない表情を浮かべる琥珀や、髪をなびかせながら人目をはばからず涙を流す宵、さらに、胸の内に秘めた想いを抱き、宵を抱きしめる大路など、恋する3人の揺れ動く想いを切り取った、ときめきと切なさが交錯するシーンにも注目だ。果たして、琥珀と宵、大路、それぞれの想いの行方はーー。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。