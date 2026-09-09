我が子と再会を果たした柴犬さんの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「なんて優しい目」「愛が伝わる…」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『こんな優しい顔するんだ』生まれ故郷に里帰りした犬→再会した『母犬』が…愛に溢れた『表情』】

母犬との再会に笑顔

Instagramアカウント「fuji_jun1205」の投稿主さんは、柴犬『小雨』ちゃんの暮らしを紹介しています。

小雨ちゃんはこの日、生まれ育った家へ里帰りしました。そこには、小雨ちゃんの実の母犬である弓枝ちゃんが暮らしています。

久しぶりの親子の再会を前に、小雨ちゃんは飼い主さんに抱っこされた状態。そこへ弓枝ちゃんがやってくると、再会した瞬間に耳をペタンと下げ、目を細めました。

まるで「会いたかったよ」と伝えているような顔つきに、飼い主さんも思わず胸を打たれたそうです。久しぶりに娘の姿を目にした弓枝ちゃんの喜びが、その表情いっぱいにあふれていました。

母犬の熱烈な歓迎

すると弓枝ちゃんは、もっと小雨ちゃんのそばへ行きたい気持ちを抑えられなくなったのか、抱っこされながらも大きく身を動かし始めます。

なんとか距離を縮めようと、一生懸命に小雨ちゃんへ近づこうとしていたのだとか。そして、ついには何度も小雨ちゃんの顔にキス。

まさに熱烈な「おかえり」の挨拶です。あまりの勢いに、小雨ちゃんは少しだけ唸ってしまったそうですが、それでも弓枝ちゃんの愛情の深さは十分に伝わったことでしょう。

久しぶりの再会に大喜びする母犬と、少し戸惑いながらも受け止める子ども。親子だからこその温かな空気が感じられる、愛にあふれたひとときでした。

この投稿に思わずほっこりした人は多い様子。「嬉しかったんだね」「母性ってこんな感じ」「涙が出てしまいました」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「fuji_jun1205」には、小雨ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuji_jun1205」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。