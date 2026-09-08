猫が警戒心を見せているときにするという『やんのかステップ』。本来なら緊張感のある姿のはずですが……

味ぽんさん宅の子猫が見せたのは、あまりにかわいらしい独特の動きだったそう。

その姿には「本気なんだろうけどあまりにも可愛らしすぎて」「もはやダンス」というコメントが寄せられていました。

はたして、どんなやんのかステップなのでしょうか？

【動画：子猫が『やんのかステップ』を始めたと思ったら…予想外すぎる『かわいい動き』】

なにか違う、やんのかステップ

Xアカウント『味ぽん』に投稿されたのは、個性的なやんのかステップを見せる子猫の姿。

数日前に飼い主さん宅に来たという子猫。なにかに警戒したのか、やんのかステップを見せたと言いますが……

身体を曲げてシッポも膨らんで、そこだけ見ると立派なやんのかステップのポーズだったとか。

しかし、動き方はまるで嬉しいことがあってスキップをしているようだったそう。これには飼い主さんも「下手くそやんのかステップかわいい」と思ってしまったのだとか。

かわいすぎる『やんのかステップ』は20万以上も表示され、「やんのかダンス？？？」「タッ！！タラリララッタッタ」「もはやただのスキップ…かわいすぎりゅ」といったコメントが寄せられていました。

最近やってきた子猫

やんのかステップの子猫は、飼い主さんの家にまだ来たばかりなのだそう。

もう1匹と一緒にやってきたそうで、飼い主さんも家族が増えたと嬉しく思ったのだといいます。

いまも元気よく2匹一緒に遊んでいるのだとか。そろそろお家に慣れてきて、走り回るのが楽しいのかもしれません。この可愛らしい姿、ずっと見ていても飽きなさそうです。

2匹の成長を見守りたいという方は、Xアカウント『味ぽん』をチェックしてください！

写真・動画提供：Xアカウント「味ぽん」(@ponzuman10)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。