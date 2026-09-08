『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“家賃滞納”回収の男性刺したか 退去予定日に…66歳男逮捕」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

7日、東京・西東京市のひばりヶ丘駅近くは騒然となりました。多くの警察官や鑑識の姿も。

7日午後5時半ごろ、「頭から血を流した男性がいる」と110番通報がありました。

男性を刺したとして殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、近藤勝治容疑者（66）。

現場に居合わせた人は。

現場に居合わせた人

「電柱のところに（被害者の）男性がしゃがんでて、ワイシャツが真っ赤でした。赤いシャツ着てるのかなと思って、見たらケガされてて、すごい出血されてて。苦しそうでした、話すのが苦しそうでした」

警視庁によりますと、近藤容疑者は住んでいるアパートの家賃3か月分を滞納していて、事件当日に立ち退く予定でした。

そこに家賃を回収しに来た40代の男性とトラブルになり、サバイバルナイフなどで男性の腹や顔などを複数回刺したとみられています。男性は全治6か月の大ケガをしました。

調べに対し近藤容疑者は、「アパートから立ち退きを伝えられ、憤りが限界を迎えていた」などと容疑を認めているということです。