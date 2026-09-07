「完全にやる気がない」鈴木彩艶と同じく今夏ビラ加入のガルナチョにクラブOBが苦言「ピッチに入ってから何もしていない」
今夏にチェルシーから買い取り条件付きローンでアストン・ビラに加入したアレハンドロ・ガルナチョが、批判に晒されている。
英紙『Mirror』は現地９月６日、「ガルナチョは早くも『やる気がない』？ 元マンＵのスター選手に厳しい指摘」と見出しを打った記事を掲載。かつてビラなどでプレーしたスティーブン・ウォーノック氏から厳しい言葉を投げられていることを伝えた。
22歳のアルゼンチン代表FWは、５日に行なわれたプレミアリーグ第３節のハル・シティ戦（０－０）で75分に途中出場。しかし、記事によれば、シュート数もクロス数も０本、パス成功数は９本とピッチ上で存在感を示すことができず。同試合で解説を務めたウォーノック氏は、85分に投入されたタミー・エイブラハムを含め、以下のように苦言を呈したという。
「ガルナチョとエイブラハムは、もう下げてもいいくらいだ。ピッチに入ってから何もしていない。ガルナチョに至っては、下を向いている。完全にやる気がないように見える。ウナイ・エメリ監督は自身の交代策に激怒しているはずだ」
同時期にビラへ加わった日本代表GK鈴木彩艶が順調なアピールを続ける一方、ガルナチョは苦しい滑り出しとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高精度フィードを連発！プレミア公式が公開した鈴木彩艶の圧巻プレー集
英紙『Mirror』は現地９月６日、「ガルナチョは早くも『やる気がない』？ 元マンＵのスター選手に厳しい指摘」と見出しを打った記事を掲載。かつてビラなどでプレーしたスティーブン・ウォーノック氏から厳しい言葉を投げられていることを伝えた。
22歳のアルゼンチン代表FWは、５日に行なわれたプレミアリーグ第３節のハル・シティ戦（０－０）で75分に途中出場。しかし、記事によれば、シュート数もクロス数も０本、パス成功数は９本とピッチ上で存在感を示すことができず。同試合で解説を務めたウォーノック氏は、85分に投入されたタミー・エイブラハムを含め、以下のように苦言を呈したという。
「ガルナチョとエイブラハムは、もう下げてもいいくらいだ。ピッチに入ってから何もしていない。ガルナチョに至っては、下を向いている。完全にやる気がないように見える。ウナイ・エメリ監督は自身の交代策に激怒しているはずだ」
同時期にビラへ加わった日本代表GK鈴木彩艶が順調なアピールを続ける一方、ガルナチョは苦しい滑り出しとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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