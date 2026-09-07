『めざましテレビ』出演中の人気女子アナ、「ミニスカートはここだけです」秋の訪れ感じさせるコーデに反響
『めざましテレビ』出演中の谷尻萌が6日にInstagramを更新。秋めく私服コーデを披露すると、ファンから「すごく素敵」「スタイル抜群」といった反響が寄せられた。
【写真】『めざましテレビ』美女が「スタイル抜群」 かわいい制服姿も（10枚）
谷尻が「私服 髪色も秋っぽく暗めにしてもらったよ～」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはタイトなトップスにチェック柄のミニスカートで佇む姿が収められている。
「ミニスカートはここだけです」とつづった彼女の私服コーデにファンからは「本当に萌ちゃんの脚線美は素晴らしい」「すごく素敵です」「さすがスタイル抜群」「めちゃくちゃかわいい」などの声が集まっている。
■谷尻萌（たにじり もえ）
1999年2月10日生まれ。京都府出身。大学在学中の2019年10月から『めざましどようび』（フジテレビ系）のお天気キャスターに就任。大学卒業後の2022年4月からは『めざましどようび』（フジテレビ系）金曜日のお天気キャスターも務めた。『めざましどようび』お天気キャスター退任後の2024年4月からは同番組のエンタメフィールドキャスターに就任。プライベートでは2024年に結婚している。
引用：「谷尻萌」Instagram（@tanijiri_moe）
【写真】『めざましテレビ』美女が「スタイル抜群」 かわいい制服姿も（10枚）
谷尻が「私服 髪色も秋っぽく暗めにしてもらったよ～」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはタイトなトップスにチェック柄のミニスカートで佇む姿が収められている。
「ミニスカートはここだけです」とつづった彼女の私服コーデにファンからは「本当に萌ちゃんの脚線美は素晴らしい」「すごく素敵です」「さすがスタイル抜群」「めちゃくちゃかわいい」などの声が集まっている。
1999年2月10日生まれ。京都府出身。大学在学中の2019年10月から『めざましどようび』（フジテレビ系）のお天気キャスターに就任。大学卒業後の2022年4月からは『めざましどようび』（フジテレビ系）金曜日のお天気キャスターも務めた。『めざましどようび』お天気キャスター退任後の2024年4月からは同番組のエンタメフィールドキャスターに就任。プライベートでは2024年に結婚している。
引用：「谷尻萌」Instagram（@tanijiri_moe）