赤ちゃんが生まれたときから2匹のワンコたちと一緒に育ったら、犬が大好きな子に成長して…？よそのワンコに会ったときの尊い反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で8万9000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんが『生まれたときから犬と育った』結果→成長すると、犬を見るたびに…あまりにも尊い反応】

2匹のワンコと育った赤ちゃん

Instagramアカウント「_vanimalo_」に投稿されたのは、生まれたときからワンコに囲まれて育った赤ちゃんの微笑ましい姿です。投稿者さんは「バニラ」ちゃん＆「マロン」ちゃんというワンコたちと暮らしていて、赤ちゃんが生まれてからは2匹がお姉さん役を担ってくれているそう。

バニラちゃんとマロンちゃんはとても優しくて、いつも赤ちゃんをそばで見守っているといいます。添い寝をしてくれることも多く、たとえ赤ちゃんが体の上に足を乗せたり毛をつかんだりしても全く怒らないのだとか。

そんな2匹と一緒に過ごしているとき、赤ちゃんは幸せそうなお顔や安心した表情をしていることが多いそう。そしていつの間にか赤ちゃんは、超がつくほどの犬好きに成長していたとか！

犬好きに成長した姿が尊い！

赤ちゃんはバニラちゃんとマロンちゃんだけでなくこの世の全ての犬が大好きらしく、よそのお家のワンコに会ったときも大喜びしていたそう。ワンコがトコトコと寄ってきたら「キャッハッハッハ」と笑い声を上げ、クンクン匂いを嗅がれている間も嬉しそうにニコニコしていたという赤ちゃん。可愛すぎる反応に、思わず頬が緩みます。

おでかけ中にカートに乗っているワンコに遭遇したときや、ペットショップでショーケースの中にいるワンコを見たときも大はしゃぎ！笑いながら小さなお手々を伸ばして、ワンコに触れたがっていたとか。ワンコを見るたびに愛が爆発する様子は、あまりにも尊いです。

これからの成長も楽しみ

投稿から数ヶ月が経った今、赤ちゃんの犬好きは加速して、バニラちゃんやマロンちゃんを撫でるのも上手になっているのだとか。2匹が「ナデナデして～」と嬉しそうに甘えていることもあるそうですよ。

これからも赤ちゃんがバニラちゃんやマロンちゃんをはじめとするたくさんのワンコたちと触れ合いながら成長し、動物愛に溢れた素敵な女の子になってくれますように。

この投稿には「可愛い」「笑い声につられて一緒に笑ってしまいます」「太陽の様な赤ちゃん」といったコメントが寄せられています。

バニラちゃんとマロンちゃんと赤ちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「_vanimalo_」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「_vanimalo_」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。