「最強であり最高」バイエルン谷川萌々子のド派手な超絶ロングシュートが炸裂！ さらにダメ押し弾も。ファン絶賛「すごく光っていた」「素晴らしい知性と並外れた理解力」
今季初弾を含む２得点の活躍だ。
なでしこジャパンの谷川萌々子を擁するバイエルン女子は、ブンデスリーガ第３節でフライブルク女子とホームで対戦。４－１で快勝し、開幕３連勝を飾った。
先制点を決めたのは谷川。18分、敵陣センターサークルでボールを奪うと、そのまま右足を振り抜く。相手GKが前に出ていてガラ空きのゴールに超ロングシュートを決めてみせた。シーズン初ゴールはスーパーな一撃だった。
さらに３－１で迎えた90＋１分には、ボックス手前でクララ・ビュールの横パスを受けると、正確にコントロールされたグラウンダーのシュートを流し込んだ。
クラブの公式インスタグラムが試合のハイライト動画を公開。「なんて素晴らしいゲーム...モモコのパフォーマンスがすごく光っていた」「タニカワは素晴らしいサッカーの知性と、このスポーツに対する並外れた理解力を持っている」「モモで始まり、モモで終わらせる」「ももちゃん最強であり最高です」といったコメントが寄せられた。
チームはこの勝利で、リーグ戦45試合連続無敗の新記録を樹立。メモリアルなゲームで谷川は印象的なパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこから打つか!? 谷川が超ロングシュートで今季初ゴールをゲット！ 鮮やかなコントロールショットで２点目も！
なでしこジャパンの谷川萌々子を擁するバイエルン女子は、ブンデスリーガ第３節でフライブルク女子とホームで対戦。４－１で快勝し、開幕３連勝を飾った。
先制点を決めたのは谷川。18分、敵陣センターサークルでボールを奪うと、そのまま右足を振り抜く。相手GKが前に出ていてガラ空きのゴールに超ロングシュートを決めてみせた。シーズン初ゴールはスーパーな一撃だった。
クラブの公式インスタグラムが試合のハイライト動画を公開。「なんて素晴らしいゲーム...モモコのパフォーマンスがすごく光っていた」「タニカワは素晴らしいサッカーの知性と、このスポーツに対する並外れた理解力を持っている」「モモで始まり、モモで終わらせる」「ももちゃん最強であり最高です」といったコメントが寄せられた。
チームはこの勝利で、リーグ戦45試合連続無敗の新記録を樹立。メモリアルなゲームで谷川は印象的なパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこから打つか!? 谷川が超ロングシュートで今季初ゴールをゲット！ 鮮やかなコントロールショットで２点目も！