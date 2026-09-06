キャリア初の4安打…お祝いした球団SNSのぶっ飛んだ仕事ぶり

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、ロイヤルズ戦で移籍後初の1試合4安打を記録した。これを祝う球団公式Xのぶっ飛んだ仕事ぶりが「雑コラ感満載」「AIに代替されることなさそう」と日本のファンから絶賛されている。

安打のシーンそっちのけで、お祝い動画の真ん中に据えられたのは岡本が大好きな“ケサディーヤ”をおいしそうに頬張る姿。メキシコ版のお好み焼きのような料理で、岡本が5月1日（同2日）に1試合2本塁打した際に、試合後のインタビューで「試合前にケサディーヤを食べなかった。食べていれば（3本目も）ホームランだった」と発言したことで好物として広まった。

球団公式のXがこの動画を「MLBキャリア初の4安打試合おめでとう、和真！」という日本語とともに投稿すると、ファンからの賛辞が並んだ。

「公式か見紛うような雑コラ感満載のGIF 本当に良いチームに入ったなー」

「トロントのSNS担当、AIに代替されることはなさそう」

「ブルージェイズも和真のキャラ把握してて弄り倒してるの好き」

「ガチで世界一の公式だよな しかも群を抜いてぶっちぎりの一位」

「ブルージェイズさん 岡本和真の可愛さが分かっているようで何よりです」

「ヒーローの扱いじゃないんだけど」

「これが公式のPOSTだなんて最高すぎる 愛されてるね」

「公式がお祝いに飯のGIF載せるの 前代未聞すぎる」

岡本はこの試合まで137試合に出場し打率.233、チームトップの28本塁打、81打点をマークしている。



（THE ANSWER編集部）