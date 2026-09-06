立ち食いそばチェーン「名代富士そば」の「X」公式アカウントが9月3日、更新。「いなり寿司（ずし）」がのっているように見えるそばの写真を投稿。投稿は69万回以上表示され、多数の「いいね」やコメントが寄せられています。

【画像】え…？ コチラが「一瞬でもいなり寿司に見えたら疲れてる」富士そばの画像です！

公式アカウントは、「上にのっているトッピングが一瞬でも『いなり寿司』に見えた方は疲れています。ゆっくり休んでください」とコメント。温かいそばの上に、3つのいなり寿司のようなトッピングがのった写真を投稿しています。

X上では、「休みます」「いなり寿司にしか見えないんです」「いなり寿司に見えましたが、今日も仕事です」「ちょっと病院行ってくる」「え？いなり寿司じゃないの？あ…ロールキャベツか…疲れてるのかな…」「私…疲れてるんですね…」と、お疲れ気味の人たちからの反応が寄せられました。

このそばの正体は、「試作品のロールキャベツそば」。「ロールキャベツにしか見えないのでもう寝ます」という声のほか、「肉巻きおにぎり？」「エビ春巻きにしか見えない」「クロワッサンかと」「サーモンじゃないの？」と、さまざまなトッピングを思い浮かべる人も見られました。

さらに、「そばにロールキャベツトッピングする開発者も疲れていますので休暇を与える方がいいと思うの」「トッピングが何なのか気になりすぎて、昼と夜しか寝られませんでした」といった、ユーモアあふれるコメントも集まっています。