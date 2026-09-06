ヒヨコちゃん達が孵化後20日になり始めて山で放してみました。 秋田犬の百音（ももん）ちゃんが優しく見守ってくれて癒されます。

チャンネル情報

100までピアノライフと言うピアノの修復工房の代表をしていました。 主にお客様への報告に便利だと思いYouTubeを始めましたが、ピアノの事業を譲渡し、早期引退して所有する山林の開発や鶏の飼育、愛犬で秋田犬の百音（ももん）の事や、車（EV車）の事やこれはお知らせしたいと思う事をアップして行きたいと思っています。 再生リストでお好きなジャンルに進んで頂けるようにしています。 皆様にとって為になる情報を配信出来ればと思っています。