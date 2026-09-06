【平和】秋田犬の目の前に孵化後8日のヒヨコを放ってみた結果…「怖がったりということはない」まさかの結末
YouTubeチャンネル「ピアノ調律師を引退した川村の山暮し実験室」が、「秋田犬の百音（ももん）ちゃんと孵化後8日のヒヨコ達」と題した動画を公開しています。100までピアノライフ創業者の川村さんが山林を開拓する様子を届ける同チャンネル。今回は3年前を振り返る映像として、孵化して間もない5羽のヒヨコ達と、それを見守る秋田犬の百音（ももん）ちゃんの穏やかな日常が収められています。
動画の冒頭、プラスチック製の飼育ケースの中で、5羽のヒヨコが羽ばたくような仕草を見せたり、エサをついばんだりと活発に動き回る姿が収められています。撮影者である川村さんも「見るからに大きくなってまして、動きも活発ですし食欲もすごい」とその成長ぶりに驚きの声を漏らします。
ケースのすぐ外の床には、秋田犬の百音ちゃんがペタンと寝そべっています。ヒヨコ達の鳴き声や動きを気にはしつつも、川村さん曰く「慣れてきたのか当たり前になってきたのか、ちょっと無関心なところが増えてきております」とのこと。大きな体を横たえたまま、ただ静かに過ごしています。
その後、ヒヨコ達をケースから出して、床に放つ場面へ。百音ちゃんの目の前を、小さな5羽がちょこちょこと無邪気に歩き回ります。ヒヨコ達はあまり遠くへは行かず、みんなで固まって百音ちゃんの顔のすぐそばまで接近。時には百音ちゃんのフサフサの前足を小さな嘴でつつくような仕草を見せます。川村さんが「ももんちゃんを怖がったりということはない」と語る通り、ヒヨコ達は大型犬を全く恐れることなく、自由気ままに動き回っています。
目の前で小さな命がうろちょろしていても、百音ちゃんはピクリとも動じず、ただ静かに見守り続けています。無邪気なヒヨコ達と、それを受け入れる百音ちゃんの優しく穏やかな関係性が伝わってきます。種を超えた微笑ましい触れ合いが、見る者に温かな癒やしを届けてくれる映像です。
動画の冒頭、プラスチック製の飼育ケースの中で、5羽のヒヨコが羽ばたくような仕草を見せたり、エサをついばんだりと活発に動き回る姿が収められています。撮影者である川村さんも「見るからに大きくなってまして、動きも活発ですし食欲もすごい」とその成長ぶりに驚きの声を漏らします。
ケースのすぐ外の床には、秋田犬の百音ちゃんがペタンと寝そべっています。ヒヨコ達の鳴き声や動きを気にはしつつも、川村さん曰く「慣れてきたのか当たり前になってきたのか、ちょっと無関心なところが増えてきております」とのこと。大きな体を横たえたまま、ただ静かに過ごしています。
その後、ヒヨコ達をケースから出して、床に放つ場面へ。百音ちゃんの目の前を、小さな5羽がちょこちょこと無邪気に歩き回ります。ヒヨコ達はあまり遠くへは行かず、みんなで固まって百音ちゃんの顔のすぐそばまで接近。時には百音ちゃんのフサフサの前足を小さな嘴でつつくような仕草を見せます。川村さんが「ももんちゃんを怖がったりということはない」と語る通り、ヒヨコ達は大型犬を全く恐れることなく、自由気ままに動き回っています。
目の前で小さな命がうろちょろしていても、百音ちゃんはピクリとも動じず、ただ静かに見守り続けています。無邪気なヒヨコ達と、それを受け入れる百音ちゃんの優しく穏やかな関係性が伝わってきます。種を超えた微笑ましい触れ合いが、見る者に温かな癒やしを届けてくれる映像です。
ヒヨコちゃんはじめて山で放して見ました！秋田犬が見守ってくれて癒されます。
youtu.be
ヒヨコちゃん達が孵化後20日になり始めて山で放してみました。 秋田犬の百音（ももん）ちゃんが優しく見守ってくれて癒されます。
YouTubeの動画内容
関連記事
人前で緊張しなくなる魔法の一言？元ピアノ調律師が語るプレッシャー解消法
「意外と人懐っこくて賢い」鶏を3年間飼育して気づいた意外なメリットと魅力
カメラ検証動画！DJI Osmo Pocket 4の追尾機能でバレーボールを撮影
チャンネル情報
100までピアノライフと言うピアノの修復工房の代表をしていました。 主にお客様への報告に便利だと思いYouTubeを始めましたが、ピアノの事業を譲渡し、早期引退して所有する山林の開発や鶏の飼育、愛犬で秋田犬の百音（ももん）の事や、車（EV車）の事やこれはお知らせしたいと思う事をアップして行きたいと思っています。 再生リストでお好きなジャンルに進んで頂けるようにしています。 皆様にとって為になる情報を配信出来ればと思っています。
youtube.com/@100piano YouTube