村上宗隆が日本人ルーキー初の30号到達！ 歴代でも松井・大谷・鈴木に続く日本人4人目
◇MLB ツインズ6-4ホワイトソックス(日本時間6日、レート・フィールド)
ホワイトソックスの村上宗隆選手が先制の2点ホームランを放ち、今季30号に到達。日本人ルーキー初となる30本塁打の金字塔を打ち立てました。
初回、1アウト1塁から打席に入った村上選手は甘く入った5球目スプリットを振り抜き、高々上がった打球はレフトの頭を越えました。チームに先制点をもたらす2ランは、日本時間8月19日のカブス戦以来、久々の一発。チームは敗れたものの、日本人ルーキー初となるメモリアルな30号を記録しました。
これで村上選手は、今季の日本人選手としては大谷翔平選手に続く2人目の30号到達。また、日本人選手がシーズン30号をマークしたのは、ヤンキース時代の2004年に31本を放った松井秀喜氏、2021年から6年連続で30号に到達している大谷選手、そして昨季32本を記録したカブスの鈴木誠也選手に次ぐ史上4人目の快挙となります。一方、ブルージェイズの岡本和真選手は8月31日のマリナーズ戦で28号ソロを放ち、自身が持つ「球団新人本塁打記録」を更新。大台の30号まであと2本と迫っており、鈴木選手もここまで24号を記録。日本人30発トリオ、カルテットが誕生なるか注目されます。