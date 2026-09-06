未婚率が上昇する現代において、年を重ねても実家で親と同居し続けるライフスタイルは決して珍しくなくなりました。しかし、その裏で静かに進行しているのが、親に経済的に依存したまま年を重ねる「リスクの先送り」です。親が健在なうちは見えなかったリスクが、ある日突然、破滅的な現実となって襲いかかるかもしれません。事例を見ていきます。※事例の人物名はすべて仮名です。

親の資産に依存し続けた50歳独身男性

近藤ヤスオさん（仮名）は、都内の実家で近藤家の次男として何不自由なく育て上げられました。父親は大企業の元役員。幼少期から裕福な家庭環境に恵まれていたといいます。今年50歳ですが、結婚は、一度もしたことがありません。

「働く苦労をしてまで人と関わる意味がわからない」

そう語るヤスオさんの精神は、20代で仕事を辞めたあの日のまま止まっています。大学卒業後に一度は就職したものの、職場の人間関係が原因で20代後半で退職。以来、四半世紀にわたり定職に就かず、親から小遣いをもらって暮らしてきました。昼過ぎに起きてきては、80代の母親に「ガソリン代と飯代」として数万円の現金を要求。車検費用や任意保険料はもちろん、スマホの通信費や動画サブスクの利用料に至るまで、すべて親の口座から引き落とされていました。

たまに親から将来を咎められても、「年収数百万でペコペコ働くくらいなら、親の資産を守るほうが効率的。俺は将来の事業準備をしている」と煙に巻き、洗車したてのベンツでカフェに出かけては、ハンドルとロレックスが映る写真をSNSに投稿。「自由な投資家」を気取ることで優越感に浸っていました。

同年代が結婚し、子育てや仕事の責任に追われ、自分の人生を生きるなか、ヤスオさんが身にまとっていたのは親のお金で手にした高級ブランド品でした。仕事も家庭もないという空虚さや社会からの孤立感に向き合うことなく、ブランド品をあたかも「自分のステータス」であるかのように誇示していたのです。

「金さえあればなんでも手に入るし、人生、サイコー！」

友人や知人の前ではそう豪語し、高級外車を乗り回していたヤスオさん。親から与えられた豊かさを自分の実力だと錯覚し、「無職・独身」という自身の現実から目を背けていたのかもしれません。

実家での生活費も一切払わず、両親の公的年金（月額合計約28万円）の大部分を自分の小遣いとして消費する日々。老後資金が目減りしていく通帳を眺めながら、両親は「どこで育て方を間違えたのか……なぜこうなったのか、わかりません……」と力なく呟いていたといいます。しかし、現実を突きつけて次男を突き放す勇気を持てず、毎月20万円近くの貯蓄を取り崩してヤスオさんの「虚飾の生活」を支え続けてしまいました。

突然終わりを迎えた、虚飾の生活

しかし、そんな歪んだ生活も唐突に終わりを迎えます。81歳で母親が他界し、ほどなくして父親に重度の認知症を発症。自宅での生活が困難になり施設へ入所することに。父親の年金はすべて施設利用料へ充てられることになり、ヤスオさんの小遣いは一瞬で途絶えたのです。

そこで初めて父親の通帳を確認したヤスオさんは、言葉を失います。

「えっ……これしか残っていないのか？」

68歳で仕事をリタイアした父親は、13年以上にわたり年間約240万円（総額3,000万円以上）のペースで貯蓄を取り崩していました。残された預金は1,000万円未満。ヤスオさんがこれまでどおりのペースで使い込みを続ければ、わずか3年足らずで底をつく計算です。

親の介護費用と自分自身の生活費という現実に直面し、親の金で塗り固めたはりぼてのプライドは打ち砕かれ、ヤスオさんは「もう俺の人生は終わった」と頭を抱えるばかり。具体的な打開策を見出せないまま立ち尽くしています。

ヤスオさんのように、親と同居して経済的に依存したまま高年齢化する問題は、未婚化が加速する日本社会において深刻な影を落としています。

国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集（2025年）」のデータによると、50歳時点で一度も結婚経験がない人の割合を示す「50歳時の未婚率」は上昇を続けています。2020年には、男性が28.25％、女性が17.81％に達し、過去最高を更新しました。男性においては約3人に1人が50歳時点で未婚という状況です。

若い世代から広がる未婚化の波

総務省「国勢調査（2020年）」の年齢階級別未婚率データを参照すると、各年代で未婚化が進行していることがわかります。

・25歳～29歳：男性 76.4％ ／ 女性 65.8％

・30歳～34歳：男性 51.8％ ／ 女性 38.5％

・35歳～39歳：男性 38.5％ ／ 女性 26.2％

30代前半の男性では過半数が未婚となっており、未婚者の親との同居率も高い水準を維持しています。親依存からの脱却と将来リスクへの備え実家暮らしそのものが悪いわけではありませんが、経済的自立を伴わない親への依存は、親の介護や他界によって一瞬で生活破綻へつながります。

特に自身が長期間無職である場合、社会的な孤立や生活困窮に直面するリスクが極めて高くなるでしょう。親が健在で資産があるうちに現状を直視し、自立に向けた労働機会の確保や、自身の老後を見据えた生活設計を立てることが不可欠です。