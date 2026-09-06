ハスキー犬との暮らしにすっかり慣れている赤ちゃん。そんな赤ちゃんのいる家にハスキーの子犬が遊びにやってくると、心がほっこりするような尊い光景が広がったのだとか。

話題となった投稿は記事執筆時点で42万再生を突破し、「お兄ちゃんしてる」「優しいですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『ハスキー犬に慣れ過ぎた』結果→家に『ハスキーの子犬』がやってくると…思わず和む『尊い光景』】

ハスキー犬に慣れ過ぎた赤ちゃん

Instagramアカウント「haskin.huskylife」には、シベリアンハスキーの「スノウ」くんとご家族の成長記録が投稿されています。スノウくんは2023年5月生まれの男の子で、投稿主さんの息子さんである赤ちゃん「ベビ太郎」くんと一緒に過ごしているそうです。

普段から大きなスノウくんと触れ合っているベビ太郎くん。この日もスノウくんのすぐそばに座り、小さな手で頭や背中を優しくなでるなど、体の大きさを気にする様子もなく自然体で接していたといいます。

家にやってきた小さなお友達に興味津々

そんなベビ太郎くんのもとへ、お友達の子ハスキーがやってきたのだとか。元気いっぱいに走り回る子ハスキーにスノウくんが付き合うなか、ベビ太郎くんも興味津々。サークルの柵につかまって立ち、目の前にいる小さなお友達をじっと見つめる姿も。

初めて会う子ハスキーを前にしても、ベビ太郎くんは怖がる様子を見せることなく、いつも通り落ち着いて過ごしていたといいます。普段から大きなスノウくんと触れ合っているだけあって、その堂々とした姿がなんとも微笑ましいです。

スノウくんを見習って「見守り隊」に？

その後、子ハスキーがクレートで過ごし始めると、スノウくんは定期的に中を確認していたそう。するとベビ太郎くんも自らクレートの前まで移動し、格子越しに子ハスキーをじっくり観察。まるでスノウくんをお手本に「見守り隊」をしているかのようで、頬が緩みます。

クレートの前に座り、子ハスキーを静かに見つめていたベビ太郎くん。そばには、落ち着いて過ごすスノウくんの姿もあったといいます。いつも一緒にいるスノウくんと、新しく出会った小さなお友達。赤ちゃんとハスキー犬たちが織りなす優しい光景に、心がほっこりと温まるのでした。

話題となった投稿には「スノウくんベビ太郎くん優しいですね」「ハスキーにモテモテのベビ太郎くん♡」「ベビ太郎君、スノウちゃん見習ってお兄ちゃんでしたね」「ベビ太郎くんもすぐにお友達になれたみたいですね」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「haskin.huskylife」では、シベリアンハスキーのスノウくんとご家族の成長物語が多数投稿されています。スノウくんとベビ太郎くんが織りなす日常が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「haskin.huskylife」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。