Prime Video視聴ランキング：『トモダチ100人よべるかな？』非英語シリーズ部門で世界2位【8/24/26 - 8/30/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、8月24日から30日までの週間視聴ランキングを発表した。日本発のバラエティー、Prime Original『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』が、非英語オリジナルシリーズ部門で世界2位に入った。
【動画】『トモダチ100人よべるかな？』予告映像
8月28日からシーズン2が配信開始となった『トモダチ100人～』は、賞金1億円を懸け、プレイヤーが芸能界の“トモダチ”に突然電話をかけて会場へ呼び出す究極の人間関係ゲーム。シーズン2では、シソンヌの長谷川忍、NEWSの増田貴久、ベッキーがプレイヤーとして参戦し、俳優、ミュージシャン、芸人、アスリートら総勢142人の芸能人が“トモダチ”として集結する。
舞台となるのは幕張メッセに組まれた巨大セット。総スタッフ数530人、カメラ80台と、前作の2倍以上の規模で収録された。「事前告知OK」「3チーム対抗バトル」といった新ルールも導入され、運動能力や心理戦、知識、チームワークを試すさまざまなゲームが繰り広げられる。設楽統（バナナマン）とバカリズムがMCを務める。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月24日から8月30日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ラスト・サンライズ
2：マスターズ・オブ・ユニバース
3：プロジェクト・ヘイル・メアリー
4：悪魔の口
5：ひつじ探偵団
6：ワーキングマン
7：Babita Singh Reporting（インド）
8：Playdate
9：レッキング・クルー
10：ノバク･ジョコビッチ：冬の狼
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
3：オフキャンパス
4：ライド・オア・ダイ ～親友は暗殺者～
5：The Traitors（原題）（インド）
6：私たちの青い夏
7：ザ・ボーイズ
8：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
9：エル
10：エブリー・イヤー・アフター ～追憶の夏～
■非英語映画 週間TOP10
1：Babita Singh Reporting（インド）
2：Barreda: Husband, Father, Murderer（アルゼンチン）
3：テル･ミー･ソフトリー（スペイン）
4：ビースト・レース（ブラジル）
5：俺の過ち（スペイン）
6：私たちの過ち（スペイン）
7：Back to the 90s（ドイツ）
8：君の過ち（スペイン）
9：ブルーバード（スペイン）
10：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Traitors（原題）（インド）
2：トモダチ100人よべるかな？（日本）
3：No One Will Miss Us（メキシコ）
4：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
5：Betty La Fea - La Historia Continua（コロンビア）
6：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）
7：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
8：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
9：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
10：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
【動画】『トモダチ100人よべるかな？』予告映像
8月28日からシーズン2が配信開始となった『トモダチ100人～』は、賞金1億円を懸け、プレイヤーが芸能界の“トモダチ”に突然電話をかけて会場へ呼び出す究極の人間関係ゲーム。シーズン2では、シソンヌの長谷川忍、NEWSの増田貴久、ベッキーがプレイヤーとして参戦し、俳優、ミュージシャン、芸人、アスリートら総勢142人の芸能人が“トモダチ”として集結する。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月24日から8月30日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ラスト・サンライズ
2：マスターズ・オブ・ユニバース
3：プロジェクト・ヘイル・メアリー
4：悪魔の口
5：ひつじ探偵団
6：ワーキングマン
7：Babita Singh Reporting（インド）
8：Playdate
9：レッキング・クルー
10：ノバク･ジョコビッチ：冬の狼
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
3：オフキャンパス
4：ライド・オア・ダイ ～親友は暗殺者～
5：The Traitors（原題）（インド）
6：私たちの青い夏
7：ザ・ボーイズ
8：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
9：エル
10：エブリー・イヤー・アフター ～追憶の夏～
■非英語映画 週間TOP10
1：Babita Singh Reporting（インド）
2：Barreda: Husband, Father, Murderer（アルゼンチン）
3：テル･ミー･ソフトリー（スペイン）
4：ビースト・レース（ブラジル）
5：俺の過ち（スペイン）
6：私たちの過ち（スペイン）
7：Back to the 90s（ドイツ）
8：君の過ち（スペイン）
9：ブルーバード（スペイン）
10：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Traitors（原題）（インド）
2：トモダチ100人よべるかな？（日本）
3：No One Will Miss Us（メキシコ）
4：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
5：Betty La Fea - La Historia Continua（コロンビア）
6：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）
7：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
8：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
9：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
10：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）