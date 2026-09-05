『名探偵プリキュア！』るるか、名言残す「アイスを楽しんでいる人の邪魔はしない」 第32話あらすじ＆場面カット公開
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 午前8：30）の第32話「ただいま、キュアット探偵事務所」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】るるか姿が激変！公開された『名探偵プリキュア！』新場面カット
6日放送の第32話は、怪盗団ファントムから離れ、行き場のないるるかは、くれあのいるパティスリーチュチュで過ごしていた。午後になり、あんなとみくるも姿を見せるが、そこへ「店に落とし物をした」という女性客から電話が入る。
くれあが話を聞くと、落とした物は彼からもらった誕生日プレゼントとのこと。しかし、詳細を聞く前に女性客との通話が切れてしまう。その直後、ポチタンがマコトジュエルに反応する。
テラス席でマコトジュエルが盗まれたことはわかったものの、そこにいた3人の客の中に大事な物をなくして困っている人はいなかった。くれあのきらめきにより、盗まれたのは先ほど電話した女性の落とし物で、そこにマコトジュエルが宿っていたと考えたあんなたちは、肝心のプレゼントが何なのかわからないまま、3人の中に犯人がいると推理して聞き込みをしようとする。
しかし、るるかは「アイスを楽しんでいる人の邪魔はしない」というポリシーから聞き込みに反対し、他の方法で調査を始める。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
【画像】るるか姿が激変！公開された『名探偵プリキュア！』新場面カット
6日放送の第32話は、怪盗団ファントムから離れ、行き場のないるるかは、くれあのいるパティスリーチュチュで過ごしていた。午後になり、あんなとみくるも姿を見せるが、そこへ「店に落とし物をした」という女性客から電話が入る。
テラス席でマコトジュエルが盗まれたことはわかったものの、そこにいた3人の客の中に大事な物をなくして困っている人はいなかった。くれあのきらめきにより、盗まれたのは先ほど電話した女性の落とし物で、そこにマコトジュエルが宿っていたと考えたあんなたちは、肝心のプレゼントが何なのかわからないまま、3人の中に犯人がいると推理して聞き込みをしようとする。
しかし、るるかは「アイスを楽しんでいる人の邪魔はしない」というポリシーから聞き込みに反対し、他の方法で調査を始める。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
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