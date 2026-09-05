ネパール軍が危険を理由に、大規模な土石流で韓国人9人が行方不明となった地域で韓国海外緊急救援隊（KDRT）が徒歩で捜索を行うことを許可しない方針を明らかにした。

KDRTの関係者は4日（現地時間）、ネパール中北部のバグマティ州ヌワコット郡バタルに設置されたベースキャンプからオンラインを通じて首都カトマンズにいる取材陣に対し、「今日（午前中の捜索後）バタル地域の軍司令官と面談した際、（韓国人行方不明者が滞在していたキャンプから約2キロ離れたラスワ地域の）ラムチェで徒歩による捜索を行うことをネパール軍に提案した」と述べた。

しかし「バタル地域の軍司令官は『徒歩での捜索は危険』とし、作戦区域内でそのような行動を許可することはできないとの立場を示した」と説明した。

韓国人行方不明者1人が勤務していた上部ダムのウィアダムから発電所のタービンがあるパワーハウスまでは傾斜が90度近い山岳地帯という。

ただ、KDRTはこの日の協議の過程で、ウィアダム一帯とパワーハウスをはじめ、イエローブリッジ周辺についても航空捜索を行うことを提案し、ネパール軍はこれを受け入れた。

その後、KDRTはネパール軍のヘリコプターの支援を受け、パワーハウス一帯でドローン4機も投入して航空捜索を行ったが、韓国人行方不明者9人と関連があるものは発見できなかった。

これに先立ちこの日午前にもKDRTはネパール軍のヘリコプター2機を利用し、3時間にわたり韓国人が行方不明となった地域を捜索した。

KDRTの関係者は「明日も今日と同じ方法で捜索する計画」としながらも「明日の天候状況によっては捜索計画が変更されることもある」と明らかにした。

KDRTは前日にもネパール軍のヘリコプター2機の支援を受けて上空からの捜索をしたが、天候の影響で1機は引き返し、1機は離陸もできなかった。

先月26日、ヒマラヤ山岳地帯の上流で発生した土石流により、国境が接するネパールと中国チベット自治区では計1300人以上が死亡し、約5600人が行方不明となった。

行方不明者の中にはバグマティ州ラスワ地域でアッパー・トリシュリ（UT）－1水力発電所を建設していた韓国人職員9人も含まれている。斗山エナビリティの社員6人と韓国南東発電の社員3人だ。