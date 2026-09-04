〈「馬乗りになって強引にキス」23歳女性のアパートに侵入しただけじゃない…“そろそろ結婚”を考えていた男性会社員（32）を「強姦犯」に変えた《あるネット掲示板》（令和7年の事件）〉から続く

ネット掲示板で募った共犯者とともに、夜道で狙いを定めた女性の部屋へと押し入った犯行グループ。犯人らは26歳女性を1時間半にわたって代わる代わる強姦し、その凄惨な様子を動画に収め、さらには“同意書”まで書かせるという鬼畜の所業に及んだ--。

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女性に「全治10日間」、同棲相手に「全治14日間」のケガを負わせた男たちの卑劣すぎる犯行の一部始終と、裁判で明かされた罰とは？ なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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「オレのLINEやサイトの連絡先はすべて消去しろ」

それも顔を振って拒絶され、もう無理だと悟った住谷は、「外に出ろ」と玄関を指さした。

玄関まで来ると、住谷は再び横山と連絡を取ろうとしたが、A子さんがドアを開けて逃げ出そうとしたため、引き戻して中に入れ、レイプ道具をすべて残したまま、その場から逃げ出した。

慌てて横山の車のところまで戻り、事の顛末を説明すると激怒された。

「アホ！ オレのLINEやサイトの連絡先はすべて消去しろ。今後は何かあったらこちらから連絡する」

それから横山は「警察の捜査は及んでいないか？」と非通知で連絡してくるようになった。もっともA子さんはすぐに110番通報しており、警察は住谷が残していった包丁やアイマスク、タオルなどを押収していた。

防犯カメラの映像から、住谷の姿ばかりではなく、横山の車の走行状況も確認していた。警察は不同意性交等致傷事件と見て、捜査を開始した。

第2の被害者

ところが、横山は懲りることなく、住谷とは別に強姦の相棒を募り、アダルトサイトの掲示板で知り合った中国籍の専門学校生・陳俊宇（同22）に「一緒にレイプしないか？」と持ちかけた。

これに了承した陳と一緒にまた車で徘徊したが、追尾している途中で失敗に終わってしまった。

「以前に家の中まで押し入るのに成功した男がいるんだ。その男を呼ぼう。明日、もう1回やるぞ」

横山は住谷に電話をかけた。

「今度は3人でやる。人数が多ければ、成功率が高まる。お互いにアルファベットで呼ぼう。オレはY、お前はS、もう1人はCだ」

事件当日、3人は横山の車の中で合流し、犯行計画を立てた。

「今度は2人がかりで部屋の中に押し込むんだ。陳はターゲットと一緒にエントランスに入り、エレベーターに同乗しろ。階が分かったら、住谷に連絡だ。それまで住谷は非常階段で待機しろ。包丁で脅し、タオルで口をふさぎ、ガムテープで両手首を緊縛するんだ」

そのターゲットに選ばれたのが第2の被害者であるB子さん（同26）だった。

女性と一緒にエレベーターに乗り込み…

手はず通り、陳がB子さんと一緒にエレベーターに乗り込み、階数を素早くスマホで住谷に連絡した。

B子さんが部屋の中に入ろうとしたところで、「静かにしろ、殺されたいんか！」と脅し、陳がB子さんを部屋の中に押し込もうとしているときに住谷も現場に駆け付けた。

2人は首尾よくB子さんを緊縛し、準備が整ったところで横山に連絡した。横山は喜んでやって来た。

「よくやった。それではじっくり楽しもうか」

3人は約1時間半にわたって代わる代わるB子さんを強姦した。その様子をスマホで撮影し、凌辱の動画は計6本になった。

犯行中に「同意書」なる書面を書かせ、身分証の写真を撮り、職場や実家の住所などを聞き出し、「他言すれば家族ごと殺す。動画もバラまく」などと言って脅した。一連の行為でB子さんは全治10日間のケガをした。

そのとき、B子さんの同棲相手であるCさん（同25）がドアを開けて入ってきた。

3人は泡を食らって驚き、陳が横山の指示でCさんに飛びかかった。住谷も横山に指示されて押さえつけ、両手首と両足首をガムテープで緊縛した。

ついに逮捕

横山は1人で部屋から逃げて行き、後から電話で「通報してみろ、家族ごと殺すぞ！」などと脅迫した。

Cさんは左側頭部打撲や左胸部打撲などで全治14日間のケガをした。

3人は現場から逃げたが、あまりにも場当たり的な犯行は数多くの証拠を残し、それから10日後、横山と住谷がB子さんやCさんに対する不同意性交等致傷や監禁致傷の疑いで逮捕された。

さらに15日後、陳が同容疑で逮捕された。住谷と陳は「横山に誘われた。一度女性をレイプしたいという欲望があった」などと供述した。

その後、横山と住谷はA子さんに対する不同意性交等致傷の疑いでも再逮捕された。

裁判所は「周到に準備された犯行で、計画性が非常に高い。被告人らは計画の概要を聞いて、自らの判断で加担を決めている。目的の達成のために指示に従っていたと認められ、被害者は一生ぬぐえないほどの精神的苦痛を受け、今後の生活に多大な影響を及ぼした」として、陳に拘禁刑12年、住谷に拘禁刑17年を言い渡した。

一方、横山だけは別の裁判所で審議され、横山は「自分は第1事件には一切関与していない。ナンパ目的でA子さんの自宅に行ったはずなのに、住谷が勝手に不同意性交に持ち込んだ。

性欲に溺れた男の末路

第2事件についても同居男性に対する監禁致傷事件には一切関与していない。B子さんに対する性加害には加わったが、自分は主犯ではありません」と主張した。

裁判所は「被告人には同種前科があり、2つの事件で道具や共犯者を用意し、まさに被告人こそが犯行を首謀し、主導した主犯と評価できる。他者の尊厳を踏みにじる悪質極まりない犯行であり、刑事責任は重い」と断罪し、横山に拘禁刑22年を言い渡した。

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男を強姦魔に変えた「あるネット掲示板」とはーー。【関連記事】「馬乗りになって強引にキス」23歳女性のアパートに侵入しただけじゃない…“そろそろ結婚”を考えていた男性会社員（32）を「強姦犯」に変えた《あるネット掲示板》（令和7年の事件）に続く。

（諸岡 宏樹）