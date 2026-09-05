幻の3年49億円契約を終わらせた「情報漏洩」　事情通が証言した堂安律のサウジ移籍が破談した理由「ドウアンは関係者たちに謝罪もした」

フランクフルトからアル・イテハド移籍が目前に迫っていたとされる堂安(C)Getty Images

キャリアを懸けた挑戦への意志は固まっていた。

今夏の移籍市場で、サウジアラビア1部リーグの強豪アル・イテハドとの契約が決定的となっていた堂安律は、最終サインの目前で移籍を取りやめ、フランクフルト残留を決めた。

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現地複数メディアの情報を取りまとめれば、クラブ間の交渉も終わり、あとは本人が正式サインを残すのみという段階にまで話し合いは進んでいた。2030年6月30日までの契約を締結していたために安価での放出を拒否していたフランクフルト側からも了承され、「ほぼ決定事項だった」という移籍は間違いなく具現化しつつあった。

しかし、「サウジアラビアリーグ初の日本人プレーヤーの誕生」は幻となって消えた。年俸900万ユーロ（約16億7000万円）の3年契約、計2700万ユーロ（49億1000万円）の大型オファーを受けていた堂安だったが、渡航直前に決断を変更。ヨーロッパでのキャリア継続に舵を切り直した。

一体何が起きていたのか。サウジアラビアのスポーツ専門メディア『Win-Win』は、ドイツ人監督イェンス・ウィッシングからの強い推薦を受けたアル・イテハドが「チームの穴を埋める筆頭候補の一人として指名していた」と報道。堂安が同クラブにとって待望の存在であったことを伝えて上で、契約破談の当日に水面下で何が起きていたかをリポートしている。

「メディカルチェックを受けた後、アル・イテハドの関係者たちは、彼のサウジアラビア到着を待っていた。関係者全員が契約の詳細について予備的な合意に達し、交渉にも納得していた。しかし、ドウアンは『家庭の事情』を理由にクラブとの契約を取りやめた。彼は関係者たちに手続きを完了出来なかったことを謝罪もした」