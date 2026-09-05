幻の3年49億円契約を終わらせた「情報漏洩」 事情通が証言した堂安律のサウジ移籍が破談した理由「ドウアンは関係者たちに謝罪もした」
フランクフルトからアル・イテハド移籍が目前に迫っていたとされる堂安(C)Getty Images
キャリアを懸けた挑戦への意志は固まっていた。
今夏の移籍市場で、サウジアラビア1部リーグの強豪アル・イテハドとの契約が決定的となっていた堂安律は、最終サインの目前で移籍を取りやめ、フランクフルト残留を決めた。
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現地複数メディアの情報を取りまとめれば、クラブ間の交渉も終わり、あとは本人が正式サインを残すのみという段階にまで話し合いは進んでいた。2030年6月30日までの契約を締結していたために安価での放出を拒否していたフランクフルト側からも了承され、「ほぼ決定事項だった」という移籍は間違いなく具現化しつつあった。
しかし、「サウジアラビアリーグ初の日本人プレーヤーの誕生」は幻となって消えた。年俸900万ユーロ（約16億7000万円）の3年契約、計2700万ユーロ（49億1000万円）の大型オファーを受けていた堂安だったが、渡航直前に決断を変更。ヨーロッパでのキャリア継続に舵を切り直した。
一体何が起きていたのか。サウジアラビアのスポーツ専門メディア『Win-Win』は、ドイツ人監督イェンス・ウィッシングからの強い推薦を受けたアル・イテハドが「チームの穴を埋める筆頭候補の一人として指名していた」と報道。堂安が同クラブにとって待望の存在であったことを伝えて上で、契約破談の当日に水面下で何が起きていたかをリポートしている。
「メディカルチェックを受けた後、アル・イテハドの関係者たちは、彼のサウジアラビア到着を待っていた。関係者全員が契約の詳細について予備的な合意に達し、交渉にも納得していた。しかし、ドウアンは『家庭の事情』を理由にクラブとの契約を取りやめた。彼は関係者たちに手続きを完了出来なかったことを謝罪もした」
一方で破談に終わった原因が別にあるという見方もある。「匿名関係者の情報」として伝えたサウジアラビアの大手紙『Okaz』は、交渉の実情が早々にメディアで明るみになったことで事情が変わったとも伝えている。
「移籍に関する情報漏洩が最大の問題だった」
そう切り込む同紙によれば、堂安の移籍情報がクラブ内外に流出した直後、複数の仲介者が交渉に介入。契約内容の見直しを図る状況に陥り、交渉が一変したという。
「合意まではほぼ最終段階だった。しかし、クラブとは関係のない仲介業者の介入によって、選手と所属クラブ側（フランクフルト）の要求額が上がり、契約破談の可能性が一気に高まった。アル・イテハドだけにかかわらず、サウジアラビアのクラブとの交渉においては、契約締結の数時間前になって、移籍金や年俸額が釣りあげられるという事態が発生している。これが、サウジリーグに加入する多くの選手の契約金額が高額になる主な理由でもある」
ドイツ側では、あくまで堂安の「家庭」あるいは「個人」の事情によって契約合意に至らなかったとされている今回の移籍。各国メディアで、さまざまな角度から分析されている現状を考えても関心度が語っただけに、フランクフルト復帰後の本人が何を語るかが興味深いところだ。